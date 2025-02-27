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娛樂

羅拔狄尼路新劇屈居Netflix亞軍 《美國殺人檔案：網紅情殺之謎》收視登頂

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布2月17至23日的一周收視，金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）罕有拍劇《零日風暴》（Zero Day），上架4日錄得1910萬觀看次數，不敵比它早3日播出的罪案節目《美國殺人檔案：網紅情殺之謎》，後者共3130萬觀看次數，除了是英語節目榜冠軍，亦是上周Netflix最多人收看的節目。

羅拔狄尼路1960年代加入影壇，一直活躍至今，但主演的劇集屈指可數，《零日風暴》因而備受矚目，加上該劇除了他之外，還有《冰風暴》鍾艾倫（Joan Allen）、《美帝崩裂》謝西派蒙斯（Jesse Plemons）、《非常盜2》莉絲卡彭（Lizzy Caplan）、《哥斯拉 x 金剛：新帝國》丹史提芬（Dan Stevens）及《黑豹2：瓦干達萬歲》安芝娜貝茜（Angela Bassett）等主演，陣容鼎盛；故事講述美國受到龐大網絡攻擊，影響能源、通訊及交通等各方面，為了揪出源頭，羅拔狄尼路扮演的前總統重出江湖，掌管調查委員會，發現謊言與陰謀交織的龐大網絡。

《零日風暴》上周四在Netflix上架，4日錄得1910萬觀看次數，成績本不俗，但上周英語節目收視榜及Netflix整體成績，均屈居亞軍，不敵《美國殺人檔案：網紅情殺之謎》，後者以3130萬觀看次數登頂；該紀錄片集其實是《美國殺人檔案》系列第3部作品，22歲Gabby Petito與未婚夫Brian Laundrie開旅行車穿州過省旅遊，並以此為題材在社交媒體發布影片，2021年前者突然失蹤，及後揭發Brian為兇手並自殺。英語電影方面，《築得到的幸福》以1410萬觀看次數蟬聯冠軍，《秘境探險》及動畫《壞蛋獎門人3》分佔亞季。非英語電影收視榜以法國片《蜜月假期媽媽聲》成績最好，錄得1040萬觀看次數，蟬聯冠軍；印度《走佬新婚夜》及瑞典《後會嫁期》位列亞季。

德國劇《機駭管家》以740萬觀看次數在非英語節目收視榜稱冠，瑞典《奧勒謀殺案》佔亞軍位置，韓國動畫《狗狗玩偶歷險記》位列第3，亦是韓國製作的節目中排名最高，力壓《那年，我們的夏天》崔宇植與《照明商店》朴寶英合演的韓劇《我們的浪漫電影》，後者以320萬位列第4；另外兩齣韓劇《魷魚遊戲2》及《外傷重症中心》則分別排第7及第9位。

意大利拍《氣蓋山河》劇集版

另一方面，被指為Netflix在意大利最大投資的劇集《豹》（The Leopard），前日舉行記者會為下月正式上架造勢。有報道指《豹》成本約4200萬美元（約3.2億港元），全劇6集，在西西里島取景，由《蛇惑》湯山倫（Tom Shankland）執導，《22世紀殺人網絡》蒙妮卡白露芝（Monica Bellucci）與《黑天鵝》法國男星雲遜卡素（Vincent Cassel）的女兒迪華卡素（Deva Cassel）擔正；《豹》其實是重拍大導演維斯康堤（Luchino Visconti）的同名經典《氣蓋山河》，講述19世紀西西里島一個貴族家庭最後的日子，電影版主角包括畢蘭加士打（Burt Lancaster）及阿倫狄龍（Alain Delon）。

相關字詞﹕築得到的幸福 機駭管家 零日風暴 美國殺人檔案：網紅情殺之謎 羅拔狄尼路 影視串流平台Netflix

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