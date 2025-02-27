大S骨灰留家惹鄰居不滿 擬小花園立雕像供親友悼念

具俊曄小S齊消瘦

昨日台灣傳媒報道，家人最後決定為大S設立一個小花園，豎立一個她的雕像，讓親友們未來可以追思悼念，有傳經營喪葬事業的龍巖已規劃贊助市值千萬元台幣的墓地。具俊曄目前仍在考慮中，其餘細節和下葬時間有待大S家人回應。有朋友向傳媒透露具俊曄及小S每次談到大S都忍不住痛哭，二人都吃不下，消瘦不少。

大S的骨灰目前仍放在生前的豪宅裏，有報道指此舉引起鄰居不滿，不斷向管委會投訴，導致管委會每天為此開會。具俊曄及小S最初把大S的骨灰帶回台北家中後，已有自稱是同一屋苑的住客在社交平台發文投訴︰「公眾人物就那麼自私的公開要把親人的骨灰放置家中！完全無視社區大樓住戶的不安！既然那麼愛姊姊，每天都必須跟她聊天，為什麼不放你帝寶（小S家）自家？要想人尊重必須要先尊重別人吧！逝者已矣，請讓她安息吧！連陽宅陰宅都分不清楚，如果是透天別墅，你們要放幾十個骨灰我們管不着，但請不要讓大樓住戶要為了你們的自私行為而沒了生活品質。」

娛樂組