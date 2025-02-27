明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

大S骨灰留家惹鄰居不滿 擬小花園立雕像供親友悼念

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）本月初與家人遊日期間猝逝，終年48歲。大S遺體在當地火化後，骨灰由韓籍丈夫具俊曄及妹妹徐熙娣（小S）帶回台北家中。家人最初按照大S生前意願，擇日為她樹葬，後因具俊曄希望日後有能拜祭愛妻的獨立空間，與大S家人討論後決定重新選擇下葬地點。

具俊曄小S齊消瘦

昨日台灣傳媒報道，家人最後決定為大S設立一個小花園，豎立一個她的雕像，讓親友們未來可以追思悼念，有傳經營喪葬事業的龍巖已規劃贊助市值千萬元台幣的墓地。具俊曄目前仍在考慮中，其餘細節和下葬時間有待大S家人回應。有朋友向傳媒透露具俊曄及小S每次談到大S都忍不住痛哭，二人都吃不下，消瘦不少。

大S的骨灰目前仍放在生前的豪宅裏，有報道指此舉引起鄰居不滿，不斷向管委會投訴，導致管委會每天為此開會。具俊曄及小S最初把大S的骨灰帶回台北家中後，已有自稱是同一屋苑的住客在社交平台發文投訴︰「公眾人物就那麼自私的公開要把親人的骨灰放置家中！完全無視社區大樓住戶的不安！既然那麼愛姊姊，每天都必須跟她聊天，為什麼不放你帝寶（小S家）自家？要想人尊重必須要先尊重別人吧！逝者已矣，請讓她安息吧！連陽宅陰宅都分不清楚，如果是透天別墅，你們要放幾十個骨灰我們管不着，但請不要讓大樓住戶要為了你們的自私行為而沒了生活品質。」

娛樂組

上 / 下一篇新聞