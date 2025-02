MIRROR成員生意頻觸礁 楊樂文咖啡店執笠 AK專心演藝工作 暫無意再做老闆

【明報專訊】MIRROR副隊長江𤒹生(AK)前晚出席動漫電影《機動戰士Gundam GQuuuuuuX-Beginning-》首映後,昨日再到商台宣傳新歌《Love Is On The Way》。MIRROR成員近年搞生意吸金,不過接連觸礁,繼AK分別與胞兄,以及隊友柳應廷、李駿傑合資的甜品店和串燒店結業,近日隊長楊樂文(Lokman)的咖啡店亦執笠。AK稱稍後會關心Lokman,透露隊友間很少談生意,自言在生意方面經驗少,暫時不考慮再投資做生意,專心手上工作。