吳泳為偷食已婚健身教練道歉 人妻爆吳冰主動代妹say sorry

FaFa Tse籲吳泳勿再搞其他已婚男

有網民質疑FaFa Tse為何tag吳冰，將對方拉落水。FaFa Tse前晚透露吳冰已跟她道歉，「你唔好再咁講啦，阿冰（吳冰）搵我say sorry已經慘，佢只係想幫個妹，佢無錯」。之後公開吳泳和丈夫William分別跟她道歉的對話截圖，吳泳說︰「對不起，這件事我真的做錯了。我非常後悔，對你所造成的傷害，我做什麼也無法彌補。但是我很想誠懇地向你道歉，真的很對不起。我以後不會再跟他有任何接觸或聯絡，對不起。」FaFa Tse回覆︰「不要搞人老公、人哋男人，其實真係唔好，你愛惜自己吧。」吳泳稱知道了，再說對不起。FaFa Tse續說︰「我哋已經被你破壞咗。一個家就係咁散。你下次畀人捉到姦，快啲著衫走，唔好再瞓喺人哋度。你家姐都好慘，你累埋佢。你自己幫番佢啦，佢帶你嚟健康，唔係帶你嚟搞三搞四。你哋直頭將健身混淆咗。」吳泳回覆︰「我唔會再犯，對唔住。」

William公開向老婆小薯茄道歉

William則對FaFa Tse表示︰「Sorry老婆，我唔知道有冇機會可以珍惜你，但我真係好愛你，我𠵱家會做嘅係保護番你，唔想你再受委屈。」FaFa Tse最後表示︰「End！40小時後，事情完。我接受你哋道歉，但已經無需要有結果，我已經冇咗靈魂，搵唔到我個心，周地都係。多謝你哋上一堂畀我大開眼界，先散個心，我已經好叻。」

William昨晚在社交平台發文公開道歉：「我對唔住老婆，對唔住我老婆屋企人，全部責任都係我身上，係我偷偷背叛呢段關係在先，作為老公，我由得我老婆承受呢一切，我最錯，要打要鬧我都受。」他亦向小薯茄團隊表示歉意。

娛樂組