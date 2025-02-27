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娛樂

無綫黃金檔三線劇讓路播《哪吒》 《哪吒2》票房有望取代全球第7位《蜘蛛俠：不戰無歸》

【明報專訊】登上全球動畫電影票房冠軍的《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）氣勢如虹，據昨晚央視新聞微博顯示，《哪吒2》全球票房包括預售及海外已突破139億人民幣（約148億港元），逐漸逼近荷李活片《蜘蛛俠：不戰無歸》，有機會取代成為全球最高票房第7位；港澳票房截至前日上映4天收1700萬。《哪吒》首集《哪吒之魔童降世》（《哪吒》）2019年上映時亦打破多個動畫電影票房紀錄，內地票房逾50億人民幣（約54億港元）。乘《哪吒2》熱潮，無綫宣布翡翠台周五（28日）晚上8時至10時30分播映《哪吒》，三線劇集齊讓路。

娛樂組

《哪吒之魔童鬧海》是中國史首部破百億票房電影，早前超越荷李活《玩轉腦朋友2》登上全球動畫電影票房冠軍，暫列全球票房排行榜第8位。《哪吒2》上周六（22日）在港澳正式開畫，首日票房逾657萬，入場人次達9.2萬，成港澳票房冠軍外，登上港澳史上動畫電影開畫冠軍，超越2019年《魔雪奇緣2》及2015年《迷你兵團》，亦是內地電影在港澳的最高開畫票房紀錄，刷新多項港澳紀錄。《哪吒2》截至前日港澳上映4天，票房破1700萬。

《哪吒2》票房繼續上升，昨晚央視新聞微博顯示全球票房包括預售及海外已突破139億人民幣，並配合全球票房圖表，距離第7位《蜘蛛俠：不戰無歸》，差距約2.6億人民幣（約2.8億港元），大批網民替《哪吒2》打氣希望超越登第7位，有留言：「小哪吒真棒！繼續衝！中國電影加油！吒兒敖丙向前衝！」「哪吒負責天天破紀錄，我們負責天天傳播驚喜！」「了不起的製作。」

雙語廣播《哪吒》 網民稱期待

不少觀眾看完《哪吒2》後，想看回首集《哪吒之魔童降世》，或有建議先看首集再入戲院看《哪吒2》。無綫乘《哪吒2》熱度，前晚宣布安排周五晚上8時至10時30分翡翠台播映首集《哪吒之魔童降世》，三線劇集《愛‧回家之開心速遞》、《痞子無間道》、《大奉打更人》將讓路暫停播映一集，最後一集綜藝節目《今晚乜都拗》，續於原定時間晚上10時30分播映。

無綫播《哪吒》除了原裝普通話外，還有廣東話，無綫表示與觀眾一起回歸故事原點，迎接《哪吒》狂熱。無綫稱前晚黃金時段及官方社交網公布相關消息後，至昨晚收到逾5000網民讚好，說好正及好想睇，有留言稱可能收視會爆燈。

《哪吒》代表中國角逐奧斯卡最佳國際影片

《哪吒1》2019年上映，當時破了多個動畫電影票房紀錄，內地票房逾50億人民幣；更代表中國角逐第92屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。故事講述元始天尊將混元珠提煉成靈珠和魔丸，本應是靈珠轉世的哪吒因為申公豹把靈珠拿走了，所以被魔丸托生，生來便注定是混世魔王。父母沒有因為他是魔丸而拋棄他，在太乙真人的幫助下，希望哪吒可以學習本領，為民除害，但叛逆的他並沒有得到陳塘關人民的認可。其間，哪吒認識了龍王之子敖丙，成為彼此唯一的朋友。面對人們的誤解和天雷的降臨，生而為魔的哪吒沒有屈從命運安排，最後憑一己之力挽救蒼生。

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