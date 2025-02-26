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娛樂

【開箱】《哪吒之魔童鬧海》 笑料「周星馳」 日漫Marvel超英片痕迹處處

【明報專訊】改編自明代魔幻小說《封神演義》的內地現象級動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），上月29日（大年初一）開畫至今不足一個月，截至昨日內地票房累收137億人民幣，並打破多項紀錄，包括取代《長津湖》成為內地最高票房電影、超越《玩轉腦朋友2》躋身全球最高票房動畫，甚至史上最高票房十大位置唯一華語片等，繼內地電玩《黑神話：悟空》、人工智能模型Deepseek後又一軟實力展示。

美影評《哪吒2》《功夫熊貓》並論

2019年內地導演餃子（原名楊宇）自編自導《哪吒之魔童降世》，票房突破50億人民幣，成為內地史上最高票房動畫，製作公司「光線傳媒」隨即宣布開拍續集；有傳《哪吒之魔童鬧海》製作費增至5億人民幣，結集全國138間動畫製作公司合共4000名動畫師完成，電腦特效鏡頭多達1950個，戲中出現水、火、煙及熔岩等場景栩栩如生，技術水平媲美荷李活出品；動作場面亦是一絕，美國影評人Fred Topel把《哪吒2》跟《功夫熊貓》相提並論，質素備受肯定。

《哪吒2》延續上集結局，講述「魔丸」托世的哪吒與「靈珠」轉生的龍王三太子敖丙，拒向命運低頭，上抗天尊下擋天劫，雖能保住陳塘關內的百姓，卻保不住他倆的肉身。為免魂飛魄散，哪吒師父太乙真人利用七色寶蓮，幫二人重塑肉身之際，反派申公豹去而復返，更向龍王借兵圍剿陳塘關，直至得悉敖丙尚在人間，雙方衝突暫時平息。

敖丙勉強出手制止龍王，肉身再度崩壞，太乙真人只好重返玉虛宮，向所屬闡教大師兄無量仙翁求助，哪吒通過3場考驗，終獲贈玉液瓊漿，敖丙得以重塑肉身，偏偏陳塘關遭逢浩劫，百姓死傷枕藉，哪吒以為父母俱亡，誓殺龍王報血仇，真相出人意表，哪吒、敖丙與太乙真人聯手對付真兇，並為第3集的「仙界大戰」埋下伏筆。

《哪吒2》故事貫徹「我命由我不由天」主題，無論是哪吒、敖丙，抑或申公豹的父親申正道，都不甘受制於與生俱來的妖怪身分，希望透過成仙，打破歧視宿命，上位指日可待。對於內地年輕觀眾來說，尤其是面對高考壓力的一代，或者即將進入社會的新鮮人，可謂感同身受。

至於本地觀眾亦可從《哪吒2》找到合適的切入點，跟上集一樣，戲中不少笑料都很「周星馳」，例如哪吒接受無量仙翁的考驗，對付一班貌似土撥鼠的妖怪，那個首領的設定彷彿就是《功夫》主角阿星初到「豬籠城寨」敲詐不成反被村民暴打的場面；另外，片尾彩蛋講述無量仙翁三師徒被困囚室，為了完成人面識別手續，徒弟鹿童和鶴童只好把師父「打」回原形，難免令人聯想起《唐伯虎點秋香》的還原靚靚拳。

估計下集聚焦「仙界大戰」

《哪吒2》導演餃子曾在訪問中自認是周星馳的粉絲，估計他亦是美日動漫迷，今集哪吒喪母後大受打擊，毋視千刀萬剮之苦，強行突破無量仙翁在他身上施展穿心咒，完成重塑肉身最後一步，外表由頑童變成肌肉男，配合一頭怒髮衝冠造型，似在「致敬」鳥山明《龍珠》主角悟空變成超級撒亞人的模樣。

另外，Marvel超級英雄片的痕迹亦隨處可見，電影開場一幕陳塘關人魔大戰，便很有《復仇者聯盟：終局之戰》壓軸正邪對決味道；鹿童擅於射箭和鶴童以巨翼作武器，亦與鷹眼及飛隼（現任美國隊長）如出一轍，最後二人以盾牌抵擋攻擊，則令人想起奇異博士的經典招式。

隨着《哪吒2》票房大勝，第3集如箭在弦，預計內容將聚焦「仙界大戰」，即無量仙翁在「十二金仙」會議提及闡教對截教的未來比鬥，估計他在片尾緊急召回哪吒兩位哥哥：金吒和木吒到玉虛宮，正是為了牽制哪吒；失手被擒的申公豹，為了保護父親，被迫淪為闡教的殺人武器，或將在仙界大戰中發揮出人意表的作用。

上映日期：2月22日

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