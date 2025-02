Roberta Flack逝世 享年88歲 《Killing Me Softly》原唱人

【明報專訊】1970年代唱過《Killing Me Softly With His Song》、《The First Time Ever I Saw Your Face》等名曲的R&B女歌手Roberta Flack,本月24日早上逝世,享年88歲。其發言人在聲明中表示,「她在家人陪伴下安詳離世,Roberta打破界限及紀錄,亦以教育家的身分自豪」。聲明中未有透露其死因,但2022年宣布患有肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS)的Roberta無法繼續唱歌。