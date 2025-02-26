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娛樂

Roberta Flack逝世 享年88歲 《Killing Me Softly》原唱人

【明報專訊】1970年代唱過《Killing Me Softly With His Song》、《The First Time Ever I Saw Your Face》等名曲的R&B女歌手Roberta Flack，本月24日早上逝世，享年88歲。其發言人在聲明中表示，「她在家人陪伴下安詳離世，Roberta打破界限及紀錄，亦以教育家的身分自豪」。聲明中未有透露其死因，但2022年宣布患有肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）的Roberta無法繼續唱歌。

Roberta Flack生於北卡羅拉納州一個音樂家庭，9歲開始學鋼琴，15歲即以全額獎學金入讀華盛頓霍華德大學；畢業後本想留校繼續研究音樂，但父親猝逝，迫使她改為從事教學工作，另一方面晚上在夜店表演，並受到爵士鋼琴家Les McCann的賞識，把她介紹給Atlantic唱片，1968年簽約正式成為旗下歌手。Roberta的處女專輯《First Take》於1969年面世，最初不算成功，但當奇連伊士活（Clint Eastwood）在自編自導電影《飛來艷福閻王帖》起用其中一首《The First Time Ever I Saw Your Face》，即成為人氣歌曲，不但讓《First Take》高踞榜首5周，也為《The First Time》贏得1973年的格林美年度錄音殊榮，並且以《Killing Me Softly》連續兩年在格林美贏得同一大獎，成為首名歌手有此成績，這紀錄直到2001及2002年才由愛爾蘭樂隊U2打破。

相關字詞﹕女歌手Roberta Flack

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