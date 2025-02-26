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娛樂

Lisa登奧斯卡舞台 K-pop歌手第一人 ViuTV下周一直播頒獎禮

【明報專訊】第97屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間下周一（3日）早上舉行，根據美國影藝學院官方網站，ViuTV繼2023年後今年會捲土重來負責香港區直播；大會亦公布了演出嘉賓名單，韓國女團Blackpink的泰籍成員Lisa榜上有名，成為首名K-pop歌手登陸奧斯卡表演舞台。

去年香港沒任何電視台直播奧斯卡頒獎禮，根據美國影藝學院官方網站，今年香港地區將由ViuTV直播，翻查後者的節目表，第97屆奧斯卡頒獎禮將於下周一早上7點半開始播放紅地氈盛况，8點直播頒獎禮。

名嘴哥南奧拜恩（Conan O'Brien）首次擔任奧斯卡主持，大會昨亦公布頒獎及表演嘉賓名單，除了去年的最佳男女主角及男女配角：《奧本海默》施利安梅菲（Cillian Murphy）與羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、《可憐的東西》愛瑪史東（Emma Stone）及《滯留生》達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph）重返頒獎台之外，「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）、金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）、「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、《翻生侏羅館》賓史迪拿（Ben Stiller）、《情迷巴塞隆拿》彭妮露古絲（Penelope Cruz）、名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）等亦會擔任頒獎嘉賓。

一改過往獲提名最佳主題曲的歌手會現場表演的傳統，今年會集中幕後團隊如何製作歌曲的過程；由於上月加州山火災情嚴重，一如演員公會頒獎禮，向洛杉磯這夢想之城致敬會是今年的主題之一，以展現其美態與韌力。洛杉磯音樂團體Master Chorale會有特別演出之外，大會公布《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）及亞莉安娜（Ariana Grande）當晚會有表演環節。Blackpink泰籍成員Lisa、女歌手Queen Latifah、Doja Cat及Raye也是表演嘉賓之一，但未有披露他們的表演項目；Lisa月初推出的新歌《Born Again》，美國女饒舌歌手Doja Cat及英國唱作人Raye均有份獻聲，3人同台演繹此歌機會很大，尤其Lisa有份演出的劇集《白蓮會3》預告片，亦用上這首人氣歌曲。另外，Lisa成為首名在奧斯卡舞台表演的K-pop歌手，但韓國防彈少年團（BTS）2022年亦曾「亮相」奧斯卡，在預錄片段中談及喜愛的迪士尼動畫。

美媒指卡娜加斯康出席奧斯卡

提起《白蓮會3》，周日（23日）播出第2集，HBO公布共340萬觀眾收看，比第1集收視上升四成；首集一周跨平台收視超過1020萬觀看次數，比2022年第2季首播的數字上升逾五成。根據《白蓮會3》首兩集的成績，料僅次於《龍之家族》，成為HBO歷來最佳續集收視亞軍。

另一方面，《艾美利亞變奏曲》跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）獲奧斯卡提名最佳女主角，但早前被翻出過往曾在社交平台發表種族歧視等惹火言論，結果接連缺席英國電影學院獎（BAFTA）、影評人選擇大獎及演員公會獎等重要頒獎禮，並傳出發行《艾》片的影視串流平台Netflix要跟她割席，不會再支付任何她的旅費及置裝費。據《紐約郵報》報道，Netflix方面軟化，將支付卡娜從西班牙到美國的旅費，她將會出席奧斯卡頒獎禮，但會否踏上紅地氈、接受傳媒訪問，以及會否跟《艾》片的導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）及演員素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）等同坐，則未有定案；卡娜及Netflix方面亦暫未確認《紐約郵報》的報道是否屬實。

相關字詞﹕艾美利亞變奏曲 卡娜加斯康 奧斯卡 Blackpink成員Lisa

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