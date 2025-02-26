【娛樂場】《紅豆》 藉傳統糖水細味親情可貴

一個典型的潮州家庭，因母親突然中風離世，舉家陷入混亂，倔強的承業不忍父操勞，辭職回店幫手；寡言木訥的張興不擅溝通，在母親缺席下，3人不知如何相處。九龍城要重建，地產商收樓令「張興記」面臨結業，加籍男友柯宇翔 （朱鑑然飾）向承業求婚，希望與她移居加拿大……在時代洪流變幻下的「張興記」和承業，選擇何去何從？

導演鄒穎透露看到新聞話九龍城開始遷拆，觸發他以九龍城開發《紅豆》這個故事，「戲中糖水舖張興記，拍攝前考慮在九龍城實景拍攝，還是搭建廠景較佳，最後決定搭景，可以更容易控制時間及鏡頭運用」。

任達華演固執爸爸 成反面教材

任達華表示透過《紅豆》說出香港大環境的人情味永遠存在，飾演潮州漢的他說：「今次戲中示範以錯誤方式與女兒溝通，角色是愛惜子女和太太，只是不懂表達內心世界和內心的愛。是用錯了方法，對長女太倔，但不等如不愛她。」任達華的角色對自己所做的甜品有堅持，等於他對太太、子女的堅持，對周邊朋友的堅持，這就是承傳。

鄧麗欣跟角色選擇一致

飾演長女的鄧麗欣在愛情與家人之間，選擇照顧家業放棄愛情，「我的角色是放棄自己夢想，成全父母的夢想，認為家人最重要，會留下支持家人並解決問題。如果我是承業，一樣會選擇家庭，家庭對於我來說很重要，選擇不單只是為了家庭，也為了所珍惜的，因為人生充滿抉擇，選擇沒有特定答案對與錯，按自己當刻覺得重要及珍貴的事情，勇敢做出決定，都是對的決定，所以我支持承業繼續選擇留守幫屋企人，繼承家業。我都係咁揀，對於家庭或自己珍惜的東西很堅守，人生出現的選擇實在太多，其實不急於去揀」。

《紅豆》2月27香港上映