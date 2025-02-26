張家輝慳錢唱《贖夢》主題曲 陳法拉MV延續新片角色

【明報專訊】張家輝自編自導自演電影《贖夢》外，還為主題曲《永遠的失眠》獻聲，《贖夢》女主角陳法拉參演MV延續戲中角色，笑言因製作費有限要慳錢，上次自導自演《陀地驅魔人》的主題曲都是因慳錢由他主唱。雷頌德為《永遠的失眠》作曲，透露收到張家輝經理人電話，要他寫一首電影主題曲，聽完《贖夢》故事十分感動和充滿靈感，即想到新歌的副歌歌詞及旋律，瞬間已把整首歌的旋律錄在手機中，創作時間只花數十分鐘。《陀地驅魔人》時他已跟張家輝合作，很欣賞對方演技，做事的決心和對老婆的愛，覺得張家輝演繹新歌可說是100分，用聲線表達感情的技巧無可置疑，大讚張家輝對唱歌有熱誠，三小時完成《永遠的失眠》錄音。