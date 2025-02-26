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娛樂

LOONG 9登機打尖掀插隊潮 官網稱獲安排 籲粉絲理智追星

【明報專訊】男團LOONG 9近日捲入疑似打尖風波，有網民日前在社交平台發文稱在深圳寶安機場，快到登機時間，遲遲未放行，之後來了一隊男團及工作人員被安排優先上機，有粉絲一擁而上插隊，令守秩序排隊的乘客不滿，場面混亂。事件在網上發酵，LOONG 9官方微博前晚發文回應事件：「近日在網絡上引起的『網友控訴一男團插隊登機』事件，我們在此說明：LOONG 9組合於21日抵達深圳寶安機場，由於圍觀粉絲過多，我們第一時間根據相關部門要求上報22日離港信息，在與多方實時溝通後，為避免造成擁擠事故，我們根據溝通確認好的時間及通道抵達並登機。在此，我們對於給同行旅客造成的不便致以誠摯的歉意，對因此事件給各方工作部門造成的困擾表示誠摯的歉意！同時呼籲各位粉絲朋友理智追星，安全出行！公共出行不提倡聚集、圍觀，我們將在後續的工作行程中引以為鑑，嚴格要求自身。」

粉絲稱不滿LOONG 9工作人員龜縮

有網民在帖文下留言：「簽售做得好，粉絲應該就不會在飛機擠了吧」、「能不能別簽售結束就飛，這跟通知全場粉絲去送機有什麼區別？」「原因在於你們工作人員無能且不負責任，事情發生後不出面組織溝通，只會躲在成員背後，讓成員直面乘客。工作人員的鍋就不要推給粉絲了，粉絲好得很」。有內地傳媒曾向航空公司及深圳寶安機場了解事件，航空公司回覆：「有任何回覆會及時聯繫。」深圳機場方面表示：「公司正在核實這個情况。」

娛樂組

相關字詞﹕男團LOONG 9

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