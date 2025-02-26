吳冰胞妹被爆偷食已婚健身教練 小薯茄發聲明劃清界線「吳泳非公司成員」

娛樂組

網紅健身教練William太太FaFa Tse昨日在社交平台限時動態連環發文，貼相和短片爆料，列出跟她結婚3個月的丈夫和吳冰胞妹吳泳「偷食」證據。FaFa Tse透露昨日相約朋友在家舉行house warming後，打算到健身室踩機，抵健身室後按門鐘，William遲遲未開門，開門一刻見老公匆忙穿衣服，待她入健身室後，發現地上有條女裝牛仔褲，FaFa Tse稱William曾跟她說有兩名小薯茄成員要上堂，當刻問丈夫：「人呢？」之後見到閣樓有一名披頭散髮的長髮女子站起來，她追問是否有其他人，William說：「泳泳同肥man（小薯茄成員肥蚊）唔好上去啦！佢哋high咗大X。」FaFa Tse不信稱：「點會啊！佢哋兩個一定唔會。」然後William說：「唔好上去，唔好做任何嘢，我哋未做、未開始。」

FaFa Tse斥William吳泳不道歉

之後FaFa Tse上到閣樓，見到第三者疑似赤裸躺着，用被鋪蓋身體，長髮遮臉。捉姦過程中，FaFa Tse問William「發生咗幾多次」，男方稱「未開始」，她再問：「到呢刻仲講大話？」William回答：「3次。」FaFa Tse說夫妻鬧交期間，「小三喺我哋側邊，裸體繼續瞓」。她痛斥女方和William：「明知有老公，明知有老婆都喺健身室，出軌幾次你哋一句道歉都冇。」

親眼目擊老公「偷食」的FaFa Tse情緒相當激動，稱完全接受不到，又tag了吳冰說：「完全搵唔到你細妹，你帶過嚟，但又唔理佢三觀不正嘅問題。」FaFa Tse還貼出一系列William與吳泳WhatsApp調情對話，以及報料丈夫flirt女的cap圖，「收到好多證據，我望清呢個人，喺一齊嘅時候原來已經周圍flirt。繼續畀我認清真相，唔好再留戀」。

小薯茄稱誣衊成員涉不法行為無稽

小薯茄昨午在社交平台發聲明：「首先謝謝大家關心，本公司與旗下所有成員同樣透過報道才得悉事情，亦立即與該健身教練終止個別成員的贊助合作，就事件為公眾帶來困擾和影響，我們感到抱歉和遺憾。鑑於網上出現有關本公司及旗下藝人的不實消息，本公司認為有澄清之必要。本公司及成員對事件並不知情亦不認同，在此嚴正聲明，對於坊間誣衊參與或涉及任何違法行為更屬無稽，本公司將保留一切法律追究權利。基於事件不牽涉本公司成員，以及涉及他人私隱，我們及後將不會對事件作任何回應，謝謝大家的關心和體諒。今後小薯茄將繼續努力如初，專注於我們的工作。最後我們再次對事件造成公眾困擾致歉。由於事件中所牽涉非公眾人物，事件亦屬私人事件。我們衷心懇求大家能給予有關人士適當的處理空間，也不希望事情繼續佔用公共資源。」

《明報》向小薯茄查詢，小薯茄發言人回覆：「泳泳並不是本公司成員。有關事件回應我們已經在小薯茄社交平台統一回應。謝謝大家關心和體諒。」