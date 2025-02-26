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娛樂

周嘉洛不介意被取笑扮周星馳 陳瀅劇透：與JW變壞女孩

《痞子》周嘉洛被指演喜劇似星爺 朱敏瀚扮「HeHe」獲青睞

【明報專訊】周嘉洛、朱敏瀚、王灝兒（JW）及陳瀅等昨日出席無綫劇《痞子無間道》花車巡遊活動，途經油尖旺，落力跟市民打招呼，為收視較上周微跌挽聲勢。周嘉洛及朱敏瀚均表示口碑好，至於收視，發覺觀眾喜歡儲埋幾集一齊睇，不是播放時坐定定在電視前，睇電視模式跟過往不同。陳瀅認為拍攝時大家已盡力做到最好，收視不是他們可以控制，只能繼續努力宣傳。JW表示會以輕鬆心情面對，就算有工作不能出席宣傳活動，也會盡力拍宣傳片放上網。

朱敏瀚扮「Hehe」想代言唇膏

周嘉洛早前被林浩文取笑刻意扮周星馳，又搞笑認錯他是朱敏瀚。周嘉洛認為有趣，宣傳效果幾好。對於有很多網民指他演喜劇扮周星馳，他說：「如果留意之後劇情就會覺得不一樣，是否自己的風格還是模仿別人，等觀眾評論會好一點，我完全不介意，就如有1.8米高卻有人話你矮，介意的話會有點奇怪，每個人都應該有自己的想法和聲音。」

朱敏瀚力撐周嘉洛演出有個性，只是周星馳行得太前，是喜劇指標，被指似對方也是一種讚美。周嘉洛笑言被認錯是朱敏瀚更加不會介意。朱敏瀚說：「可能我介意呢！純粹是林浩文視覺上有點問題，要配眼鏡，小心駕駛，但也很多謝他幫手拍片宣傳。」劇中角色疑似喜歡男人？朱敏瀚稱很快會揭曉真相，不過很喜歡角色經常搽唇膏的設定，歡迎廣告商找他做代言人，「我發覺觀眾好鍾意我扮『Hehe』，拍這套劇開拓了市場」。

JW解釋屢次缺席宣傳，全因這套劇特別旺她，拍攝時和宣傳期特別多工作，她指演繹角色「阿強」獲觀眾讚搞笑，也覺得很開心。被批評演出時聲沙又吵耳？她說：「是天生的，沒有辦法，已盡量撳低把聲。」

JW：開心觀眾讚搞笑

陳瀅指JW聲線十分響亮，這是歌手的特質，相反自己經常被收音同事投訴要大聲點。被網民嫌不夠其他拍檔突出，陳瀅說：「角色沒什麼性格，但後段會找到自己性格，還會跟JW變壞女孩，之後更會大變身，和之前有極大反差。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕陳瀅 王灝兒（JW） 朱敏瀚 周嘉洛 痞子無間道

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