張天賦努力儲錢望40歲結婚生仔 爭取「華納三寶」開騷

【明報專訊】張天賦（MC）為保險公司拍攝宣傳片，昨日到金鐘出席發布會，分享拍攝點滴，並透露能成為歌手，全因爸爸一直支持他追夢，MC說：「小時候很反叛，什麼都想嘗試，爸爸給我很大空間及自由，讓我探索自己的興趣，我愛上唱歌後，爸爸安排我學結他，又送了部MP3機給我。我會以爸爸為榜樣，將來為人父也會給子女空間，支持他們追夢。」談到理財之道，MC自認大使，愛買、愛吃，花費最多是叫外賣，沒理財計劃，但隨着年紀漸長，覺得要未雨綢繆，尤其有了退休想法之後，更要及早計劃，努力工作和儲錢。問多少錢才可以退休？他笑說：「我是個大胃口的人，愈多愈好。」問到是否儲老婆本？他說：「不知是否老婆本，無都要儲定。（計劃何時結婚生仔？）財富和時間自由先，暫時希望40歲可以實踐，到時應成為更成熟的MC。我現在29歲，工作為先。」