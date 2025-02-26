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娛樂

花姐回歸《造星VI》 儲足火再鬧過 Anson Lo李駿傑舉手爭做客席導師

【明報專訊】ViuTV《全民造星》系列由2018年首屆開始，捧出MIRROR、ERROR、COLLAR等，還有《造星V》的樂隊ROVER也成為樂壇生力軍。去年《全民造星》暫停，今年再展開，早前公布《全民造星VI》公開招募，是全男班形式。《造星VI》本周五（28日）截止報名，前晚花姐（黃慧君）、強尼與ROVER四子卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉開Live，鼓勵追逐夢想的年輕人把握報名機會。花姐又公布《造星VI》會再次親身「落場」，全程睇住。不少網民留言期待花姐回歸。

娛樂組

《全民造星》系列一直由花姐打造，她是節目靈魂人物，但近年因工作太忙，要照顧MIRROR，故前年的《造星V》放手由許敬麟擔任監製，沒有花姐鬧人的場面，難免令節目失焦點。前晚她在直播中表示今年會以總顧問身分參與，「今年我全程喺度，就睇吓你哋表現成點！」對於她所說全程睇住的形式，花姐回覆《明報》說：「幕前、幕後都會！」過往5屆《造星》擔任主持的強尼稱花姐過往無論幾忙，總會抽時間提點參賽者，今次《造星VI》是集結第一至第五屆的製作班底，「呢個係全年最期盼嘅項目！」

花姐：被首屆仔仔撩起良心

直播中花姐回顧《全民造星》對她的改變，說原本自己只想「無良」地做一個搞到大家喊到死的節目，怎料被第一屆的仔仔撩起良心，搞到自己每局都喊到癲。她為了一班有熱誠的人可以讓更多人看見，又不想「親生仔」被遺忘，所以會回歸《造星》，笑言已儲足火，準備今屆再鬧過。直播中花姐即席致電招募參賽者，原來有名ViuTV前助導想參加，但未敢交報名表，花姐致電對方鼓勵。他們搞笑說沒個人才能也可以放膽嘗試，以193為例，不識唱、不識跳，最後也入了行。

亨仔提交報名表貪免費

提到今屆導師陣容，花姐說盧瀚霆（Anson Lo）與李駿傑（Jeremy）也舉手爭做客席導師，想以過來人身分跟參賽者分享經驗。《造星》一向以熱血打動觀眾，花姐稱一班幕後團隊好熱血，連監製也充滿夢想，她現在要想辦法搵夠製作費，讓參賽者去海外訓練。

前晚ROVER分享報名時的準備，亨仔自爆在網上填報名表格後，一直hold了幾日沒膽提交，終於在截止前交報名表，最大原因是不用報名費，其他唱歌比賽或要交幾百元報名費。花姐說以亨仔的性格，是連望住別人眼睛說話也不敢，他是提出很大勇氣報名。亨仔又稱以為導師負責面試，但到場時竟見花姐面試，當時覺得當黑及大鑊。花姐聞言說：「不知幾多人想見到我！」

《The Stage of Voice》年中登場

ViuTV另一重頭製作音樂真人騷今年中登場，於上月招募參賽者的《CHILL CLUB×THE FIRST TAKE：The Stage of Voice》已截止報名，以「尋找隱世天籟」為主題，是港日音樂節目破天荒合作。《The Stage of Voice》招募靚聲素人以一Take過比併，優勝者有機會晉身歌手行列及到日本錄影THE FIRST TAKE。節目集中唱歌與現場表現，據稱不乏高質素參加者。

相關字詞﹕花姐（黃慧君） 全民造星VI

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