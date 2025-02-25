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娛樂

【開箱】《揭密最前線》 金惠秀對抗權貴報道真相

【明報專訊】《王后傘下》金惠秀、《黑暗榮耀》鄭星一及《非常律師禹英禑》朱鍾赫合演的韓劇《揭密最前線》，講述充滿正義感的偵查節目《板機》（Trigger）組長，不懼艱辛，帶領組員揭開各種案件的真相。《揭》劇今年1月15日首播，全劇12集已在串流平台上架。由影后級的金惠秀主演，令《揭》劇開播以來備受關注，但由於沒公布收視，故無法得悉該劇成績。

主線圍繞兩案

《揭密最前線》講述韓國收視冠軍的偵查節目《板機》多年來為追求真相一直「踩鋼線」，面臨被電視台社長具炯太（申正根飾）廢除。組長吳疏龍（金惠秀飾）為力保《板機》，接受社長挑戰，必須限時揪出泄露團隊機密的「二五仔」，以及調查著名男星車星煜（韓志碩飾）20年前失蹤懸案的真相。

此劇圍繞上述兩大案件，並貫穿全劇；首先自稱「板機博士」的電視台職員在公司官網爆料指吳疏龍與男友黃真優（許俊碩飾）在《板機》編輯室內發生性行為。事實上爆料文中的女性並非吳疏龍，有人想藉此毁她清譽。另一案件是男演員車星煜失蹤20年，至今仍生死未卜。最奇怪是每當有記者想追查此案，總會惹來連場災禍。車星煜前女友趙海媛（秋瓷炫飾）是該案唯一證人兼嫌疑人，從美國返回韓國，還出現在吳疏龍面前，後者決定追查車星煜下落。

在兩大主線之間，穿插多宗小案件，如邪教利用有發展障礙的青少年製造毒品、高中生殺害流浪貓、女兒殺害性侵自己的父親等，全部改編自韓國真實事件；劇中伸張正義形式與李帝勳主演的《模範的士》相似，《揭密最前線》最大特色是透過媒體公開真相，引起外界關注，迫使政府或執法部門正視問題。劇集中段揭露車星煜早已被趙海媛所殺，趙父是韓周媒體集團的會長趙太修（南京邑飾），20年來用各種手段壓下案件，包括收買電視台社長具炯太。趙海媛與胞弟趙津萬（崔代勳飾）在父親的高壓下成長，人格扭曲，犯下各種罪行。吳疏龍如何對抗權貴，揭開真相，成為最大追看點。

角色設計有趣

《揭密最前線》角色設計細緻；金惠秀飾演的吳疏龍具正義感，調查及取材經驗豐富，首兩集她帶着韓道（鄭星一飾）闖入邪教陣地偷拍，被教主擎槍指嚇也不退縮，堅持到最後，拍下罪證。金惠秀外出採訪會紮起頭髮、素顏及衣著普通，但當主持節目又像真正主播，角色生動有趣。

鄭星一扮演的製作人韓道，自我中心又不擅與人交流，本計劃調職寵物節目組，怎料社長把他放去《板機》製造麻煩。韓道不但沒帶來麻煩，反而成為《板機》得力要員。其實《揭密最前線》有點像以辦公室為主題的劇集，《板機》辦公室自成一角，組員總是非常忙碌，為了製作節目，忙於偵緝各種棘手案件，還要培訓新人，應對上司無理要求，姜氣虎（朱鍾赫飾）是合約制員工，無論多用心工作，都不會歸功於他，道出職場現實一面。

相關字詞﹕韓劇 朱鍾赫 鄭星一 金惠秀 揭密最前線 開箱

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