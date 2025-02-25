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娛樂

《破案三人行》爆冷奪兩獎 莎蓮娜驚訝：我們未贏過

【明報專訊】第31屆演員公會頒獎禮香港時間昨早舉行；電視方面，美日合作的《幕府將軍》橫掃戲劇類獎項，除捧走整體演出獎之外，真田廣之及澤井杏奈稱帝封后，連最佳特技演出也是《幕》劇囊中物。迷你劇或電視電影組別，《企鵝人》哥連費路（Colin Farrell）大熱榮膺視帝，《馴鹿寶貝》謝茜嘉甘寧（Jessica Gunning）則捧走最佳女主角獎；《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）頒發視帝時搞笑稱得獎者在金球獎把新冠病毒傳染給她，哥連接過獎座後表示，「我也是被班頓基臣（Brendan Gleeson）傳染的，這是愛的傳播」。

喜劇方面，有份演出開場趣劇的珍施瑪（Jean Smart）憑《職業槍手》連續3屆封視后，但因趕拍新劇，未有到場領獎。最佳男主角爆冷落在《破案三人行》馬田沙特（Martin Short）身上，擊敗《大熊餐廳》謝洛米韋特（Jeremy Allen White）、《誠實治療法》夏里遜福（Harrison Ford）等勁敵之外，也是74歲的馬田首次在SAG稱帝；不過他上周出席完《周六夜現場》50周年音樂會後感染新冠病毒，正在養病未能到場，另一主角史提夫馬田（Steve Martin）亦缺席，「三人行」中只有莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）獨撐大局。當得悉《破》劇爆冷拿下最佳整體演出後，莎蓮娜即時「O嘴」，到台上仍一臉不能置信，「我們從沒贏過（《破》劇多次獲提名），這真的奇怪！」對於兩名拍檔缺席她又搞笑表示，「他們沒來因為真的不在乎……其實我真的不知要說些什麽，多謝馬田與史提夫，感激所有人，編劇們，大家都值得這個獎」，稱會把獎座帶到紐約拍第5季的現場。

相關字詞﹕莎蓮娜高美斯 幕府將軍 破案三人行

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