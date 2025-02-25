《破案三人行》爆冷奪兩獎 莎蓮娜驚訝：我們未贏過

喜劇方面，有份演出開場趣劇的珍施瑪（Jean Smart）憑《職業槍手》連續3屆封視后，但因趕拍新劇，未有到場領獎。最佳男主角爆冷落在《破案三人行》馬田沙特（Martin Short）身上，擊敗《大熊餐廳》謝洛米韋特（Jeremy Allen White）、《誠實治療法》夏里遜福（Harrison Ford）等勁敵之外，也是74歲的馬田首次在SAG稱帝；不過他上周出席完《周六夜現場》50周年音樂會後感染新冠病毒，正在養病未能到場，另一主角史提夫馬田（Steve Martin）亦缺席，「三人行」中只有莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）獨撐大局。當得悉《破》劇爆冷拿下最佳整體演出後，莎蓮娜即時「O嘴」，到台上仍一臉不能置信，「我們從沒贏過（《破》劇多次獲提名），這真的奇怪！」對於兩名拍檔缺席她又搞笑表示，「他們沒來因為真的不在乎……其實我真的不知要說些什麽，多謝馬田與史提夫，感激所有人，編劇們，大家都值得這個獎」，稱會把獎座帶到紐約拍第5季的現場。