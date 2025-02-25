明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

添密菲膺SAG史上最年輕影帝 《教宗選戰》奪整體演出獎 《完美物質》狄美摩亞封后

【明報專訊】第31屆演員公會頒獎禮（SAG）香港時間昨早舉行，電影方面，《教宗選戰》贏得被視為最佳電影的整體演出獎，添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）憑《搖滾詩人：未知的傳奇》不但力壓勁敵《粗獷派建築師》艾恩布迪（Adrien Brody），更成為SAG史上最年輕影帝，加上《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）封后，這賽果跟之前金球獎、影評人選擇大獎、美國製片人與導演兩公會、英國電影學院獎（BAFTA）等均有出入，令今年不明朗的奧斯卡得獎走勢再添變數。

美國SAG有16萬會員，是全球最知名也最人強馬壯的演員公會，在奧斯卡擁有不少票數；講述閉門會議選出新教宗的《教宗選戰》，獲奧斯卡8項提名，上月在金球獎贏得最佳劇本，並拿下影評人選擇大獎最佳改編劇本及整體演出兩獎；《教宗選戰》在SAG擊敗《阿諾拉》、《搖滾詩人：未知的傳奇》、《艾美利亞變奏曲》及《魔法壞女巫》，贏得整體演出獎，加上早前在BAFTA摘下最佳電影，可說重燃在奧斯卡爭最佳電影的希望。片中扮演樞機團長的賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）代表拍檔致謝時表示，「我不是被推選出來發言，而是在秘密會議前已被指派」。他大讚《教》片導演愛德華伯格（Edward Berger），「他的智慧與洞察力及對我們的關懷，是對整個團隊的恩賜」。此前介紹《教》片時，扮演修女並獲SAG女配角提名的伊莎貝拉羅西里尼（Isabella Rossellini）特別祝福教宗方濟各早日康復。

狄美忠告年輕演員別忽視人際關係

接連在金球獎及影評人選擇大獎封后的《完美物質》狄美摩亞，片中扮演遭電視台嫌棄的過氣明星，為了重拾青春，接受了神秘藥物，後果卻一發不可收拾；上周BAFTA及日前的獨立精神電影獎，狄美連續兩次敗給《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison），昨日在SAG終於收復失地，亦為香港時間下周一（3日）舉行的奧斯卡頒獎禮，為再下一城多添一點信心。首次在SAG封后的狄美顯得激動，自言1978年加入SAG，當時大約十五六歲，稱SAG的會員卡對她意義重大，「它改變了我的生命，賦予了意義及方向；我只是個自食其力的孩子，沒有人生藍圖，對演戲一無所知，但我觀察、聆聽及從你們所有人身上學習，你們都是我最偉大的老師。我很感恩一直不斷嘗試，有時成功，有時候失敗，但能夠走下去，沒有我的團隊支持，根本難以成事」。她又忠告年輕演員，不要忽視人際關係，因為演員的工作就是要與人聯繫。

去年12月底剛滿29歲的添密菲沙洛米，由母親陪同出席SAG頒獎禮，而不是上周陪伴他出席柏林影展的女友Kylie Jenner；在《搖滾詩人：未知的傳奇》扮演卜戴倫（Bob Dylan）的添密菲，首次擊敗勁敵《粗獷派建築師》艾恩布迪，成為SAG歷來最年輕影帝，刷新了1995年《兩顆絕望的心》尼古拉斯基治（Nicolas Cage）32歲稱帝的紀錄。添密菲致謝時稱明白演藝事業很主觀，「我就是要追求卓越，大家通常不會這麼說，但我想公開說自己就是想成為最卓越的人之一，受過今晚在場的卓越人物鼓舞，也受過丹尼爾路易斯（Daniel Day Lewis）、馬龍白蘭度（Marlon Brando）、維奧拉戴維絲（Viola Davis）的啟發，一如我曾被佐敦（Michael Jordan）及菲比斯（Michael Phelps）所啟發，想到達他們的高度。我感激得到這個獎，它並非代表我已抵達那高度，但給了我更大動力，讓我繼續前行」。添密菲不忘提及母親也曾在舞台劇界的演員公會工作近40年，「我知道典型做法會淡化自己對角色的付出，但事實上我把生命中的5年半時間全程投入這角色當中，演繹無與倫比的卜戴倫先生，真正的美國英雄，能扮演他也是畢生的榮耀」，又稱這榮耀要跟片中其他演員一同分享，並對他們心懷感激。

基倫素兒大熱膺男女配

一如之前各大頒獎禮賽果，《深痛導賞團》（A Real Pain）基倫高堅（Kieran Culkin）及《艾美利亞變奏曲》（Emilia Perez）素兒莎丹娜（Zoe Saldana）大熱捧走最佳男女配角殊榮，奧斯卡小金人幾乎篤定成為兩人的囊中物。

相關字詞﹕搖滾詩人：未知的傳奇 添密菲沙洛米 演員公會頒獎禮 狄美摩亞 教宗選戰

上 / 下一篇新聞