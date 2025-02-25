【娛樂場】《廣東話去旅行—土耳其篇》 考古奇觀探秘深度遊

羡慕古人聚居增感情

Vicky和奧米從有「先知之城」之稱的尚勒烏爾法開始旅程，一睹古文明石陣「卡拉漢石陣」與「哥貝克力石陣」，跟隨專業考古人員發掘人類文明的痕迹，同時了解考古工作的艱辛與價值。二人又到傳說中是亞當與夏娃首次踏足之地哈蘭平原，參觀保留至今的文化古蹟。

奧米對充滿濃厚宗教色彩的伊斯蘭世界第一所大學別有一番體會，「雖然最傳統、最古舊的部分只得很少，但能看到整個原貌得以保存，這些古蹟是很大的寶藏與寶庫」。她們參觀逾3000年歷史的「蜂巢屋」，因住屋建築結構，以前每屋每戶日常都聚居一起，對比現代人的生活模式，Vicky感歎說：「我們很多時望着手機吃飯，或獨自食飯，若我們可以像以前的人，只專注桌上的食物，或與同桌的人聊天，一起享受共餐的時刻，有多好呢！」

參與當地多種文化體驗

節目除有卡帕多奇亞的必到行程，坐熱氣球欣賞夢幻美景外，還有較少港人去的景點內姆魯特山國家公園（「人頭山」）看日出。Vicky和奧米跟攝製隊凌晨一時出發，一行人摸黑上山，因山上沒有燈，他們要用手機燈照明，為看山上的巨型人頭雕像，攀山沿途雖驚險，但齊齊登上山頂，把富有歷史背景的漂亮景觀拍下呈現給觀眾，絕對值得。

Vicky和奧米之後到訪土耳其最大城市伊斯坦堡，以建築為主題，帶觀眾欣賞鄂圖曼帝國時期的建築大師Mimar Sinan的作品，其設計不單是興建一座又一座的清真寺，而是整個社區。Mimar Sinan的作品雖然最多是清真寺，但同時亦有引水道，作供水之用，具備抗震能力，400多年前興建，至今仍為伊斯坦堡供水，不止純粹美觀，更有實際用途。Vicky與奧米又參與當地多種文化體驗，包括到大市集一試採買講價，欣賞蘇菲教派（土耳其伊斯蘭教的一個宗派）獨有的Whirling Dervishes舞蹈，再試土耳其咖啡占卜等，感受最地道的土耳其文化。

《廣東話去旅行—土耳其篇》

逢周二晚7時35分 港台電視31播映