《頭條新聞》二次創作歌曲引共鳴 60歲羅啟新宣布退休離開港台

今年2月羅啟新在社交平台發文透露離開港台，「仲有10日就會離開我工作超過30年嘅香港電台，有朋友同舊同事問我有冇搞Farewell party？答案係冇嘅，的確係有啲同事約我食飯傾吓偈。有啲就約咗喺我冇嘢做之後先出嚟吹吹水。太太問我做咩唔搞Farewell party，我話如果我仲係做緊《晨光》同《頭條》會唔捨得嘅嘢，突然間要停落嚟離開啲拍檔同戰友，可能真係好需要一個farewell去道別。但係原來個farewell係幾年前已經做咗啦。所以到2月25日，我只係唔再需要返工而已」。

感謝聽眾隔空支持多年

羅啟新昨日貼出3年前set好的excel千日倒數表照片，留言：「終於去到最後一日。」之後再貼出文教及康體組部門水牌和「we will miss you」退休氣球佈置，留言：「老老實實，由大學未畢業做到六十退休，有一班聽眾同觀眾當我係朋友，真係死而無憾，大家一齊經歷太多太多，仲未有時間去梳理，但係空中結緣嗰一份情，由我做學生到結婚到退休，都仲有人陪伴，感恩，因為我曾經走進你們的生活，你們不斷滋養我的生命，多謝多謝，有緣再會！我的成功與失敗，全因我的初心未變改！」不少網民留言要求羅啟新開咪做YouTube節目。

娛樂組