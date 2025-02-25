嫌兩場紅館騷不夠喉 王菀之撐歌迷大嗌不是無禮貌

Ivana相隔11年舉行第3次紅館個唱，感謝歌迷等待，望下次與歌迷在紅館再見時不用等足11年。全晚高潮位是Ivana與軒仔合唱《下次愛你》，首場因彭秀慧在網上發文，斥有觀眾大嗌破壞演出氣氛，掀起風波。軒仔已解釋搖頭並非不滿大叫的觀眾。

背對背合唱 Ivana淚如雨下

尾場觀眾十分守禮儀，靜靜欣賞演出，軒仔首晚跟Ivana對視，這晚兩人背對背，軒仔亦將搖頭改為點頭，兩人深情背向對方獻唱，Ivana邊唱邊淚如雨下，唱畢她從後擁抱軒仔，後者即轉身為Ivana抹淚，獲對方輕聲說多謝，場面感人。隨後Ivana獻唱《我們曾經白頭到老》一度哽咽甩歌詞。encore環節Ivana拿着手機上台以便睇歌詞，即興應觀眾要求自彈自唱《把戲》，她笑說：「好驚！對上一次唱這首歌是28年前，多謝大家接受這個練習版。」之後自詡有誠意，加碼獻唱從演唱會歌單cut走的《永遠幾遠》，再次邀請樂隊上台伴奏，令粉絲滿足而歸。

勤做運動減10磅 騷後繼續操

Ivana騷後受訪，稱今次開騷籌備很久，只唱兩場不夠喉，「不過感覺好圓滿，來日方長，或遲些有機會再開」。她指今次開騷最喜出望外是門票數小時售罄，令她嚇一跳，「我都未試過，由當刻開始已興奮到現在，見到大家好支持，我也一定要做好啲，亦想鞭策自己成長，不准睇提詞機，但現在這年紀記性不同10年前，要用四倍力」。她表示除了要唱得好，亦想身形弗一點，努力做運動減了10磅，「我有少少想keep住身形，但從未試過成功，通常完騷後，後台便會開盤，賭我條腰幾多日不見。我會再約教練，想健康和有體力做騷」。是否唱得很盡至聲沙？她解釋因歌單將快歌全放在前面，加上全晚唱了30多首歌，攰都應該，「希望大家多多包涵，我的聲帶在過去幾年都處於治療情况，不過我知道可以做到才踏舞台」。

求真情流露 騷前不見軒仔

提到跟軒仔合唱令粉絲大呼感動。Ivana說：「是舞台上的藝術體驗，讓觀眾實時感受，紅館史上未發生過。我和軒仔約定開騷前不見面、不綵排，各自準備，在會場也不見面，刻意避開對方，因我想知跟認識了20年的知己好友，在台上合體時到底會怎樣？真的百般滋味，我想和看着我們長大的觀眾一起感受，我也不知軒仔會點頭、搖頭或大笑，這體驗十分珍貴，是送給現場觀眾和自己的一個紀念。」對於首場大嗌的觀眾被批評無禮貌，Ivana說：「其實不需要這樣說，因為觀眾看騷是抱着不同心情，始終來看騷都是想enjoy，可能當時未知道怎樣反應，應給予空間。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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