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娛樂

58場舞台劇《香港式離婚》圓滿落幕 黃子華讚劉嘉玲自律值一萬分

被黃子華讚自律值1萬分 劉嘉玲歷逾4個月綵排演出：似一場禪修

【明報專訊】黃子華、劉嘉玲、楊淇、楊詩敏（蝦頭）等主演58場舞台劇《香港式離婚》圓滿落幕。黃子華首次跟劉嘉玲合作，感謝這位拍檔並給她評價，「滿分係一百分，我會畀一萬分」。他透露劇中6名演員，5人輪流病倒，劉嘉玲是唯一一個沒有生病，他讚歎：「呢個咩演員嚟㗎？」《香港式離婚》由綵排到演出逾4個月，劉嘉玲在台上感謝黃子華邀她演出，「呢4個幾月對我嚟講好似一場禪修。我要學識點樣活在當下，我一路都喺度學緊，我要活好當下」。

娛樂組

《香港式離婚》去年12月13日於演藝學院首演，共演58場，橫跨除夕與農曆新年，一票難求。演出至第34場（1月24日）時，因楊淇身體抱恙取消了3場，隨後安排2月補演3場日場，前日他們也要一日演兩場，到晚上完成尾場演出，劇中6名演員黃子華、劉嘉玲、楊淇、蝦頭、梁浩邦及趙伊禕，跟編劇黃詠詩、導演陳淑儀及監製王耀祖、周怡、黃懿雯一起謝幕，現場掌聲雷動。

黃：佢限制飲酒保持最佳狀態

黃子華感謝台前幕後，提到舞台劇需要大量人力物力，全賴大家每晚盡心盡力及加點運氣，才能順利演出，故該感激時便要好好感激，他感觸說：「其實我晚晚都想多謝呢個人，我今晚一定要講，就係劉嘉玲小姐。我哋第一次合作，你哋要我評價劉嘉玲，滿分係一百分，我會畀一萬分。」劉嘉玲聞言驚訝不已，即擁着子華道謝。子華稱嘉玲為了這次演出付出了極大心力，令人敬佩，不僅節食減了8磅，還刻意限制自己少飲酒，「我哋6個演員，個個都病過，除咗劉嘉玲」。子華又說每晚演出後，演員們都會聚在他的休息室喝威士忌，但酒量比他強數倍的劉嘉玲，為了保持最佳演出狀態，都忍住只淺嘗幾口。

「呢啖Laura味搵唔到第二個」

黃子華又爆料指編劇在排練尾聲仍改劇本，「我哋做演員都鍾意改善自己嘅戲，但改善到某個地步，會心諗『唔好搞我啦，導演，畀我自由發揮啦』。我記得最後排練嗰日，編劇仲畀張紙我，我即刻崩潰，『我唔識做喇！最後一日你仲要我改！』但劉嘉玲就唔同，由第一日開始到最後一日排練，每日都不停問『無notes畀我嘅？畀多啲notes我啦！』佢真係不斷追求進步，同時又好自律」。嘉玲更十分窩心，演出如火如荼、大家累透時，仍抽時間為每人準備聖誕禮物。子華忍不住讚歎：「呢個咩演員嚟㗎？」然後再補充：「所以無論台前定台後，佢都值得一萬分！」他還對編劇說好難再搵到這樣強的Laura（劉嘉玲所演角色），「因為嘉玲帶住佢幾十年喺銀色生涯累積落嚟、不能言喻嘅勢力去演呢個角色，呢啖Laura味，你喺香港真係搵唔到第二個」。

劉：呢4個幾月似一場禪修

黃子華再次提到這次合作的緣起，「喺最後決定嗰刻，好似有個雷公『砰』一聲同我講，『劉嘉玲好喎！』呢個真係『神』嘅選擇！多謝你，嘉玲，令到我哋成個團隊都咁愉快！」

劉嘉玲感激黃子華這個「神」的指示，「好多謝子華搵我做呢個戲，由綵排到𠵱家4個幾月，我經歷咗一段好美妙嘅時光。我唔係專業舞台劇演員，所以一路都追住導演畀notes我，我唔想拖累成個戲。其實呢4個幾月對我嚟講好似一場禪修，我要學識點樣活在當下，我一路都喺度學緊，我要活好當下。每次出台前，我都會提醒自己乜嘢都唔好諗，集中精力，喺台上感應到啲咩就盡情發揮出嚟。呢段時間對我嚟講好特別，我會好珍惜，係我一生中好難忘嘅經歷」。

劉德華捧場 嘉玲攬實合照

編劇黃詠詩稱在疫情期間申請援助金，這時候黃子華WhatsApp她，問可否做《香港式離婚》，他想將這個作品帶畀更多觀眾。她感激黃子華，在她以為自己一無所有的時候，原來很久之前已經有人欣賞她的作品。不少藝人入場欣賞《香港式離婚》，昨日劉嘉玲在社交平台分享劉德華往捧場並到後台探班的合照。

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