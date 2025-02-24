【開箱】《搖滾詩人：未知的傳奇》 台上萬人迷 台下傷心人

蒙妮卡芭芭露演Joan Baez有驚喜

卜戴倫可說流行音樂史上最偉大的創作歌手，包辦曲詞的名作不計其數；經典的《Like a Rolling Stone》固然是他事業上首個重要分水嶺，有關他的電影，已有兩部名字取材自該歌的歌詞，除了《A Complete Unknown》，金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）拍攝的紀錄片《卜戴倫漂流半生》原名《No Direction Home》，也是《Like a Rolling Stone》的歌詞。83歲的卜戴倫比瑪麗亞卡拉絲長壽數十年，根本不可能在兩個多小時片長講盡一生，《搖滾詩人：未知的傳奇》導演占士曼高（James Mangold）參考了音樂記者Elijah Wald約10年前出版的《Dylan Goes Electric!》，把故事集中在年僅19歲的卜戴倫離開家鄉明尼蘇達州來到紐約，一心要拜會偶像Woody Guthrie，後者當時患有罕見遺傳病亨廷頓舞蹈症，要長期住院，卜戴倫探病時剛巧碰見Woody的好友兼民謠歌手Pete Seeger也在場，卜戴倫即席自彈自唱寫給Woody的歌曲，給兩名民謠界大佬留下深刻印象。Pete欣賞其才華，把他介紹給紐約的民謠圈子認識，並邂逅當時已成名的民歌女神Joan Baez；另一方面，他又在一個音樂會認識了Sylvie，兩人很快發展至同居關係。電影的高潮戲是已成名的卜戴倫，開始厭倦經常要在民謠音樂會獻唱大熱歌曲，他深受當時的搖滾熱潮所鼓舞，於是想轉玩電結他，可無論編曲和演奏方面，都跟民謠音樂圈的原則相違背，卜戴倫因而被視為叛徒，在新港民謠節他更無視Pete的請求，執意在台上玩搖滾新歌。

占士曼高並非首次以傳奇歌手為電影主角，多年前拍Johnny Cash夫婦故事的《弦途有你》，便為麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）帶來奧斯卡影后殊榮；其實以卜戴倫為主角的電影，《搖滾詩人：未知的傳奇》並非首部，有關他的紀錄片坊間也有不少，卜戴倫也出過回憶錄，再加上「以作品說話」，要理解他是什麽樣的人，途徑非常多。占士曼高執導的電影，也不見得有何石破天驚之處，儘管挑選添密菲沙洛米扮演卜戴倫是個聰明選擇，一來外形好，粉絲多，容易讓新一代觀眾認識這傳奇歌手；他模仿卜戴倫口音也獨到，只是後者的歌聲本來就不大悅耳，要唱得爛也不是什麽難事。扮演Joan Baez的《壯志凌雲：獨行俠》 蒙妮卡芭芭露（Monica Barbaro）最有驚喜，出場不多，但面對卜戴倫的複雜感受，夾雜欣賞與嫉妒之間，她拿揑得非常準確，獲演員公會及奧斯卡提名最佳女配角，絕非偶然與幸運。

寫女友Sylvie動人

占士曼高導演卜戴倫與Sylvie之間的感情戲最動人；而Sylvie原型實為卜戴倫的女友Suze Rotolo，亦即他第2張錄音室大碟《The Freewheelin' Bob Dylan》封面照片蹺着他的女孩。根據網上資料，Suze於2011年已離世，但卜戴倫依然要求導演不要使用對方的真實姓名。據他在回憶錄《Chronicles : Volume One》所述，一開始雙眼便離不開她（Suze），「認識她如踏進《一千零一夜》的世界」。片中扮演Sylvie的《迷失某地》艾莉芬寧（Elle Fanning）似乎欠缺這種魅力，但也披露卜戴倫透過她開始寫有關社會議題的抗爭歌曲；亦經她鼓勵，爭取灌錄親自創作的作品。片中卜戴倫走紅後開騷，Sylvie坐在觀眾席，目睹他在台上與Joan Baez的互動，鏡頭以四周觀眾的歡呼投入，對比Sylvie的感觸、孤獨與盈眶淚水，映襯出偶像與現實原本是兩個世界。電影後段兩人已經分手，卜戴倫仍會半夜三更跑上她的家，仍會要求她一起出席音樂會；Sylvie再次在觀衆的歡呼聲中自覺是局外人，更肯定兩人只能到此為止。

上映日期：2月20日