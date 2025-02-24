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娛樂

露絲拜恩柏林封后 內地片《生息之地》霍猛奪最佳導演

【明報專訊】第75屆柏林影展香港時間昨日凌晨舉行閉幕及頒獎禮，以《五月的你，十二月的她》美國導演托德希尼斯（Todd Haynes）為首的評審團，率領《我不是潘金蓮》內地女星范冰冰、《她說》德國女導演瑪麗亞施拉德（Maria Schrader）等成員選出今年的最高榮譽金熊獎得主為挪威導演Dag Johan Haugerud的《Dreams (Sex Love)》，該片兼奪國際影評人費比西獎，也是挪威電影首次奪得金熊；故事講述滿有文采的17歲少女迷戀法文女老師，更把自己的感受寫下來，讓母親和外婆十分焦慮。

巴西導演Gabriel Mascaro的《The Blue Trail》拿下評審團大獎；姚晨有份監製的內地片《生息之地》讓霍猛拿下最佳導演銀熊獎，該片透過一名10歲男孩視角看中國農村面臨傳統和社會經濟變革。《賤鄰50》澳洲女星露絲拜恩（Rose Byrne）憑《If I Had Legs, I'd Kick You》封后，露絲片中扮演的母親角色，既要兼顧治療師工作，又要照顧有特殊需要的孩子。《雷普利》男星安德魯史葛（Andrew Scott）以《Blue Moon》的作曲家Richard Rodgers角色捧走最佳配角獎，由於與獨立精神頒獎禮撞期，所以他只能透過預錄片段致謝。今年柏林影展除了內地導演霍猛揚威主競賽單元之外，加拿大華裔導演陳樂施（Lesley Loksi Chan）亦以《Lloyd Wong, Unfinished》獲得最佳短片金熊獎與泰迪熊最佳短片獎。另外，景一執導的《植物學家》亦拿下新生代Kplus單元的國際評審團最佳電影。

相關字詞﹕露絲拜恩 第75屆柏林影展 霍猛 生息之地

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