露絲拜恩柏林封后 內地片《生息之地》霍猛奪最佳導演

【明報專訊】第75屆柏林影展香港時間昨日凌晨舉行閉幕及頒獎禮，以《五月的你，十二月的她》美國導演托德希尼斯（Todd Haynes）為首的評審團，率領《我不是潘金蓮》內地女星范冰冰、《她說》德國女導演瑪麗亞施拉德（Maria Schrader）等成員選出今年的最高榮譽金熊獎得主為挪威導演Dag Johan Haugerud的《Dreams (Sex Love)》，該片兼奪國際影評人費比西獎，也是挪威電影首次奪得金熊；故事講述滿有文采的17歲少女迷戀法文女老師，更把自己的感受寫下來，讓母親和外婆十分焦慮。