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娛樂

陳蕊蕊逆市開茶飲店收支平衡 日本AV女優濱崎真緒恨拍港產片

【明報專訊】陳蕊蕊與日本AV女優濱崎真緒（DJ Mao）前日於灣仔海濱公園參與「螢跑．香港站+IM螢光音樂節」，與市民在雨中跑步。陳蕊蕊表示投資的娛樂公司有份與大會合辦今次活動，雖然平常少跑步，也出戰幫手跑。濱崎真緒透露小時候是跑步好手，曾奪校內第一名。

近年向商界發展的陳蕊蕊，除開娛樂公司又開居酒屋，更無懼經濟環境差，近日逆市投資開茶飲店，生意版圖愈做愈大。她表示因為喜歡飲珍珠奶茶，手搖飲品給人不健康又易肥感覺，於是想到開生酮茶飲店念頭，「投資成本不高，風險比居酒屋低，開業數月生意不錯，開始收支平衡」。她稱市道仍不太好，做生意要好小心，要計劃清楚才考慮開分店。

陳蕊蕊旗下娛樂公司下月舉辦招募活動，對象30歲以下對演藝有興趣的女生，揀有潛質者組新女團。她不擔心女團競爭大，會幫手形象設計和教跳舞，無意任經理人。女團出身的她說外貌、打扮、歌藝、舞技都可以「執」，新人最重要有良好工作態度，「以前簽過一些女仔，試過接工作臨近開拍前突然反口不肯做，工作態度最緊要」。

濱崎真緒睇周星馳戲學廣東話

濱崎真緒近年主攻當DJ打碟，全年約一半時間留港工作，說得一口流利普通話，最希望學好廣東話，大呻在港難抗拒美食誘惑，吃太多增磅不少，最愛打邊爐、雞腳和喝啤酒，自詡酒量不差。單身的濱崎真緒說沒有追求者，否認眼角高，不介意結交港男，欣賞他們夠溫柔貼心，肯為女友拿手袋，「我不着重樣貌，喜歡可愛男士，最緊要對我好。手袋可由男友買，我自己拿」。她渴望在港拍戲，盼有機會跟陳冠希、陳小春、成龍和梁朝偉合作，現在靠看周星馳主演的電影學廣東話。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕濱崎真緒（DJ Mao） 陳蕊蕊

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