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娛樂

江信熹港首辦個人見面會 預告LOONG 9出專輯

【明報專訊】來自澳門的江信熹參加無綫與內地聯辦的選秀真人騷《亞洲超星團》，獲選成男團LOONG 9成員之一，昨日首次在港舉行個人粉絲見面會，於酒樓包廳招待逾百人，是LOONG 9成員中首名在港搞個人活動。

LOONG 9成團後惹出不少是非，除加入洪欣兒子張鎬濂等3人，分拆成LOONG 9-S和LOONG 9-V兩隊，將香港代表冼靖峰、文佐匡和黃奕斌安排到LOONG 9-V，江信熹屬兩隊的成員。兩隊LOONG 9去年6月曾在港舉行首次粉絲見面會，部分成員12月以「期間限定組合」到澳門參演大型戶外騷。今年農曆新年期間，LOONG 9在郵輪舉行粉絲見面會，沒有香港區成員參與。

江信熹在港舉行首個個人粉絲見面，因參加《亞洲超星團》而結成好友的區珀豪、丁子朗、張鎬濂、方玉亨到場支持。江信熹說：「暫時未知香港幾時再有LOONG 9活動，大家平時各有各忙很少見面。知道亨亨（方玉亨）參加韓國選秀真人騷節目，所以今（昨）日真是難得一聚。」

隊中首人辦個人見面會感震驚

粉絲在見面會補祝江信熹2月19日23歲生日。江信熹透露生日當天與LOONG 9隊友一齊過，收到通知是第一個成員在港搞見面音樂會，心情很震驚，「沒有隊友陪伴，得我一個，有少許不習慣，比較緊張，但也開心。很想為粉絲帶來驚喜，呈現與平日跟團隊不一樣的自己，唱5首歌，還包括表演我的強項跳舞」。來自澳門的他希望若有機會想在自己熟悉地方，甚至北京和上海再搞見面會，透露春節放假後已投入工作，預告LOONG 9打算今年中或年底推出專輯；他是另一隊男團BOYHOOD成員，透露團隊稍後推出第3張專輯。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕江信熹 亞洲超星團

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