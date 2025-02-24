相隔11年開紅館騷賀入行20年 王菀之張敬軒合唱相擁而泣

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

演唱會甫開場，王菀之表明這個不是一般的紅館演唱會，唱第一首歌全場觀眾已企起身，她除自彈自唱，還跳現代舞。唱逾20首歌的王菀之終停一停跟觀眾打招呼，笑言：「我唱得咁落力，其實都可以唞少少囉……」有觀眾讚她又靚又瘦，正在飲水的她說：「我飲水濁親，養生咁耐竟然係飲水濁親，唔凍唔熱係容易濁親，唔係40歲以上先係咁。」引得全場大笑。王菀之續說：「又到咗我全晚最驚嘅環節，就係講嘢……我代表我哋成個精英雲集嘅團隊，多謝大家揀咗人生寶貴嘅3小時，喺呢度同我哋一齊合體，我祝福大家全年大吉行好運。」

彭秀慧斥觀眾亂嗌破壞表演

之後台上放了兩張對坐的椅子，王菀之說：「以下環節，我不想多講。係好特別，這首歌送給現場每一位，送給我自己，亦送埋畀佢。」張敬軒從升台現身，跟王菀之在台上處於靜默狀態，觀眾不斷瘋狂歡呼大嗌。當《下次愛你》音樂響起，王菀之已開始爆喊，張敬軒亦眼淚決堤，二人邊喊邊唱，唱完互相擁抱，張敬軒吻別王菀之離開舞台。事後彭秀慧轉發網民上載的短片，稱觀眾亂嗌已破壞整個演出，對一個騷帶來傷害。

張敬軒昨日出席保險活動，被問擔任王菀之嘉賓爆喊，他說跟對方相識20年實在太多回憶，經歷險境和低潮，一起在不同階段捱過，王菀之在台上一望他，已忍不住喊，「之前我們在環球是打包出來，日對夜對，相信樂壇很難找到一對既是獨立發展，又好似組合的男女歌手，試過上車嘈完交，一落車就要手拖手合唱，人生當中有幾多個這樣的『伴侶』。所以我在台上確是很激動，王菀之是一個香港很有代表性的藝人，集合藝術、音樂和表演於一身，是個全方位的藝術家」。

對於彭秀慧斥觀眾叫囂破壞演出，張敬軒認為紅館的觀眾來自四面八方，身為表演者明白不是每個人都懂得交響音樂會的禮儀，反而檢討自己是否喜劇形象太深入民心，「可能大家覺得我和王菀之一齊就是搞笑，有少數觀眾覺得我們要搞笑，其實不是，王菀之的演唱會一向是全藝術表演，見網上烽煙四起，相信尾場會好一點」。

張否認被觀眾影響心情

張敬軒否認因而影響心情，是大家過分解讀，「我搖頭時已進入情緒，是見王菀之激動，給對方一個安慰，其實我冇嬲，一投入角色就屏蔽舞台以外的事，不是太為意有很多人嗌，我與王菀之不同，她可以一路喊一路唱，我唱時就唔喊得，個腦和聲帶是一致，加上做嘉賓更加唔喊得，喊就會有少少喧賓奪主，很壓抑自己情緒，但她說不要緊，不用怕唱不到，都是表演一部分，尾場我決定盡情崩潰」。

佩服圭賢自學唱《隱形遊樂場》

張敬軒早前擔任韓國男團Super Junior成員圭賢亞洲巡迴香港站嘉賓，表示看過對方上網自學廣東話唱他的歌《隱形遊樂場》，十分感動。他也請老師學韓文，自詡韓文不輸蝕，稱圭賢的專業態度和表演經驗令他佩服，「我們成日以為自己好專業，覺得香港的音樂工業比其他地方成熟，但無可否認相比國際仍有段距離，這件事要保持清醒，經常提醒自己，不要有old seafood的心態，當一滑牙，自己的職業就步向夕陽」。張敬軒透露將與圭賢商討合作出歌。是否計劃到韓國發展？他笑說：「咁易咩，我食吓燒肉先啦！」

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