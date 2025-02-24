明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

相隔11年開紅館騷賀入行20年 王菀之張敬軒合唱相擁而泣

王菀之紅館個唱開鑼 最驚講嘢 跟軒仔喊住唱《下次愛你》
張敬軒否認因觀眾亂叫影響心情 讚圭賢自學廣東話深受感動

【明報專訊】王菀之相隔11年再踏紅館舉行兩場《合體─王菀之演唱會2025》賀入行20周年，前晚開鑼，劉德華、炎明熹、張繼聰和老婆謝安琪等捧場。王菀之的「靈魂伴侶」張敬軒任嘉賓，兩人合唱《下次愛你》前沉默對視醞釀情緒，現場觀眾歡呼叫囂，張敬軒搖頭惹不滿揣測，他們忍不住淚水唱完再相擁，張敬軒吻別王菀之離開舞台。張敬軒昨日出席活動時否認生氣，搖頭因為見王菀之激動給予安慰，當時他已投入角色屏蔽舞台以外的事。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

演唱會甫開場，王菀之表明這個不是一般的紅館演唱會，唱第一首歌全場觀眾已企起身，她除自彈自唱，還跳現代舞。唱逾20首歌的王菀之終停一停跟觀眾打招呼，笑言：「我唱得咁落力，其實都可以唞少少囉……」有觀眾讚她又靚又瘦，正在飲水的她說：「我飲水濁親，養生咁耐竟然係飲水濁親，唔凍唔熱係容易濁親，唔係40歲以上先係咁。」引得全場大笑。王菀之續說：「又到咗我全晚最驚嘅環節，就係講嘢……我代表我哋成個精英雲集嘅團隊，多謝大家揀咗人生寶貴嘅3小時，喺呢度同我哋一齊合體，我祝福大家全年大吉行好運。」

彭秀慧斥觀眾亂嗌破壞表演

之後台上放了兩張對坐的椅子，王菀之說：「以下環節，我不想多講。係好特別，這首歌送給現場每一位，送給我自己，亦送埋畀佢。」張敬軒從升台現身，跟王菀之在台上處於靜默狀態，觀眾不斷瘋狂歡呼大嗌。當《下次愛你》音樂響起，王菀之已開始爆喊，張敬軒亦眼淚決堤，二人邊喊邊唱，唱完互相擁抱，張敬軒吻別王菀之離開舞台。事後彭秀慧轉發網民上載的短片，稱觀眾亂嗌已破壞整個演出，對一個騷帶來傷害。

張敬軒昨日出席保險活動，被問擔任王菀之嘉賓爆喊，他說跟對方相識20年實在太多回憶，經歷險境和低潮，一起在不同階段捱過，王菀之在台上一望他，已忍不住喊，「之前我們在環球是打包出來，日對夜對，相信樂壇很難找到一對既是獨立發展，又好似組合的男女歌手，試過上車嘈完交，一落車就要手拖手合唱，人生當中有幾多個這樣的『伴侶』。所以我在台上確是很激動，王菀之是一個香港很有代表性的藝人，集合藝術、音樂和表演於一身，是個全方位的藝術家」。

對於彭秀慧斥觀眾叫囂破壞演出，張敬軒認為紅館的觀眾來自四面八方，身為表演者明白不是每個人都懂得交響音樂會的禮儀，反而檢討自己是否喜劇形象太深入民心，「可能大家覺得我和王菀之一齊就是搞笑，有少數觀眾覺得我們要搞笑，其實不是，王菀之的演唱會一向是全藝術表演，見網上烽煙四起，相信尾場會好一點」。

張否認被觀眾影響心情

張敬軒否認因而影響心情，是大家過分解讀，「我搖頭時已進入情緒，是見王菀之激動，給對方一個安慰，其實我冇嬲，一投入角色就屏蔽舞台以外的事，不是太為意有很多人嗌，我與王菀之不同，她可以一路喊一路唱，我唱時就唔喊得，個腦和聲帶是一致，加上做嘉賓更加唔喊得，喊就會有少少喧賓奪主，很壓抑自己情緒，但她說不要緊，不用怕唱不到，都是表演一部分，尾場我決定盡情崩潰」。

佩服圭賢自學唱《隱形遊樂場》

張敬軒早前擔任韓國男團Super Junior成員圭賢亞洲巡迴香港站嘉賓，表示看過對方上網自學廣東話唱他的歌《隱形遊樂場》，十分感動。他也請老師學韓文，自詡韓文不輸蝕，稱圭賢的專業態度和表演經驗令他佩服，「我們成日以為自己好專業，覺得香港的音樂工業比其他地方成熟，但無可否認相比國際仍有段距離，這件事要保持清醒，經常提醒自己，不要有old seafood的心態，當一滑牙，自己的職業就步向夕陽」。張敬軒透露將與圭賢商討合作出歌。是否計劃到韓國發展？他笑說：「咁易咩，我食吓燒肉先啦！」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕合體 – 王菀之演唱會2025 張敬軒 王菀之

上 / 下一篇新聞