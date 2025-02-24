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娛樂

巡迴騷深圳開鑼 林憶蓮旋轉舞台跳唱展實力

【明報專訊】58歲林憶蓮早前宣布舉行《迴響Resonance》2025巡迴演唱會，前晚於深圳開鑼，以「時空交錯」為主軸，打開通往憶蓮音樂世界時光之門。 演唱會圍繞「崩壞、倒塌、重生」編排曲目，舞台設計別具心思，其中旋轉舞台成亮點。當《傾斜》旋律響起，看似平靜的舞台出現變化，3個圓形舞台緩緩升起，憶蓮隨着節奏唱跳與音樂融為一體，平面360度可旋轉的舞台，讓她無論面向哪方，都能與觀眾互動。

憶蓮獻唱《歸零》時，展現實力唱功，令觀眾驚歎。在安歌環節，憶蓮唱出連串金曲，包括《傷痕》、《鏗鏘玫瑰》、《夜太黑》、《依然》和《聽說愛情回來過》等，觀眾萬人大合唱。憶蓮感謝觀眾說：「謝謝今（前）晚在座的每一位，因為有你們，我們擁有美好的回憶。」完成深圳站，憶蓮3月會到廈門和南寧巡唱，另外昆明站於昨今預售。

楊千嬅大讚是神級演唱會

楊千嬅前晚與老公丁子高到深圳欣賞憶蓮演唱會，在社交平台分享感受，寫道：「終於等到今（前）天可以觀看，那麼精彩，那麼感動的高水準音樂演出，每一句歌聲都唱到心裏去，滿滿的人生回憶，非常有型，非常高級的表達，我今（前）日好開心呀。」她大讚憶蓮好靚，是女神及神級演唱會。

娛樂組

相關字詞﹕迴響Resonance 2025巡迴演唱會 林憶蓮

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