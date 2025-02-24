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娛樂

上月患流感併發肺炎留醫13天 李珊珊出院打類固醇完成直播

【明報專訊】李珊珊淡出娛樂圈10多年，2017年患驚恐症，身心飽受折磨。隨着近年病情穩定，她去年開設網上頻道，積極重回幕前工作。日前古天樂透露李珊珊之前曾因感冒入院，希望她以身體狀况為先。李珊珊近日接受金成主持的網上節目《叔叔的愛》訪問，透露上月初曾患甲型流感發高燒至103.5（攝氏約39.6度）度入院。

李珊珊說上月3日宣布會做網上頻道直播，不過當天發高燒至103.5度，但仍想堅持做完直播才求醫，之後被勸入院，「我講出病情是想告誡每一個人，以前我們小時候傷風感冒，呆幾天便沒事，現在真的不能忽視，一有發燒要立即看醫生。本來想堅持直播，感覺又來玩我，怎知我公司另一名主持JJ（詹朗林）說：『103.5度，你入院啦﹗』」

跟大S情况一樣 籲勿忽視流感

李珊珊入院後，首天已不能自理，「想去廁所都不能，結果在自己的牀完成，我將件事說得可愛一點，第二天已急轉直下，我的血液含氧量最低曾經試過去到83%（正常水平為95%至100%），要入ICU（深切治療部），但ICU爆了，醫生再安排租一部中型呼吸機，讓我血液含氧量提高一點，然後出了併發症肺炎，最後用了13天才能離開醫院，猶有餘悸，為什麼呢？因為看到徐小姐（大S，徐熙媛）很不幸的一件事，真的想告誡大家，看到（新聞）一刻猶有餘悸，也覺得可惜，因為我們是《流星花園》的年代，真的要跟大家說清楚，不要忽視流感，我是甲型流感，跟大S情况一模一樣」。這次是李珊珊多次入醫院以來最嚴重一次，出院後為完成直播，每日3次服抗生素和注射類固醇，「我知道打類固醇咩後果，但我唔理，照直播。因為我知道有嘢又嚟阻我，我係要做呢個直播，樣衰都要做，我唔理，終於都做到」。

娛樂組

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