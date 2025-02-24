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娛樂

《九龍城寨之圍城》東京謝票場飛炒至6.5萬日圓 古天樂張文傑日文打招呼冧爆觀眾

【明報專訊】電影《九龍城寨之圍城》上月在日本上映後掀起一股「城寨熱」，片中多名演員及「叉燒飯」爆紅。為答謝日本觀眾，古天樂與導演鄭保瑞昨日率領「城寨三子」林峯、胡子彤和張文傑到東京新宿的戲院出席兩場謝票場，跟觀眾互動，有傳2500日圓（約130港元）的門票被炒至6.5萬日圓（約3400港元）。

有人稱看了20次 票房破2億日圓

古天樂一行5人現身戲院時，全場觀眾歡呼，古天樂率先跟觀眾用日文打招呼：「大家好，我是古天樂，我愛你們。」冧爆粉絲。林峯接着表示很開心大家喜歡《九龍城寨之圍城》，希望之後再帶來另一部好作品。胡子彤透露之後會開拍有關《九龍城寨》的第二部和第三部戲，會盡力配合導演。張文傑跟古天樂一樣用日文向觀眾問好並說：「我愛你們。」還做心心手勢。

主持宣布截至前日，《九龍城寨之圍城》在日本觀眾人次逾13萬，票房突破2億日圓（約1040萬港元），古天樂、導演鄭保瑞、林峯、胡子彤和張文傑表示非常開心。主持問觀眾看了《九龍城寨之圍城》多少次，有人說20次，古天樂等人大感驚訝及興奮。導演鄭保瑞直認對《九龍城寨之圍城》在日本的受歡迎程度感到意料之外，相信有很多因素，包括動作場面中有漫畫元素，以及重現九龍城寨。從小喜歡看日本動漫的他承認受到影響，還有電影描述的友情，都是大家喜歡的原因。

一班演員被問戲中的深刻場面，古天樂說是林峯食叉燒飯一幕，因他被飯和叉燒濺到面上，導演未叫cut，他只好繼續演。林峯感謝動作指導谷垣健治，動作戲令他非常難忘。胡子彤喜歡「城寨四子」坐在城寨高樓上看飛機的鏡頭，感覺對未來充滿希望，盼傳達不要放棄堅持下去的信息；張文傑喜歡打麻將戲，因為是最後一場戲。之後5人擺出電影中的打鬥甫士給傳媒拍照，還坐在觀眾席影大合照。

娛樂組

相關字詞﹕張文傑 胡子彤 林峯 鄭保瑞 古天樂 九龍城寨之圍城

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