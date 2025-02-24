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娛樂

《哪吒2》港澳收657萬 登開畫冠軍 《看我今天怎麼說》票房250萬 鍾雪瑩積極謝票造勢

【明報專訊】登上全球動畫電影票房冠軍的《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）票房持續上升，截至昨午收逾135億人民幣（約145億港元），再破紀錄。《哪吒2》前日在香港及澳門上畫，逾800場，首日收逾657萬，成港澳票房冠軍外，更榮登香港及澳門史上動畫電影開畫冠軍，超越2019年《魔雪奇緣2》及2015年《迷你兵團》，亦是內地電影在港澳的最高開畫票房紀錄，4間發行公司老闆感到非常高興。同期上映的《看我今天怎麼說》至前日港澳累計票房逾250萬，金馬影后女主角鍾雪瑩積極謝票，希望更多人入戲院捧場。

娛樂組

《哪吒2》是中國影史首部破百億票房電影，已超越荷李活《玩轉腦朋友2》登上全球動畫電影票房冠軍，暫列全球票房排行榜第8位。《哪吒2》前日在港澳正式開畫，放映場次超過800場，首日票房逾657萬，入場人次達9.2萬，成港澳票房冠軍外，登上港澳影史動畫電影開畫票房冠軍，超越《魔雪奇緣2》及《迷你兵團》，同時成為港澳影史上內地電影開畫票房冠軍，刷新多項港澳紀錄。

4發行公司老闆期待更多觀眾捧場

《哪吒2》在港由東方影業、寰亞洲立集團、銀都機構及英皇電影聯手發行，對於電影獲好成績，4間發行公司老闆感到非常高興。東方影業主席黃百鳴恭喜《哪吒2》膺香港動畫電影開畫票房冠軍，身為發行之一深感自豪，「這部作品不僅展現了中國傳統文化的深厚底蘊，還以現代視角重新詮釋了經典故事。期待更多香港觀眾走進影院，親身體驗這部優秀的作品，感受其獨特的文化魅力與深厚的情感內涵」。

寰亞集團主席林建岳博士說：「今次我哋聯同其他公司合作，引入口碑比第一集更強勁，成績不斷刷新紀錄的《哪吒2》，希望會為香港觀眾帶來更多驚喜。」銀都機構總經理丁凱開心有好成績，「既給低迷的電影票房注入強心針，鼓勵了同行，也讓我們看到希望，希望愈來愈多優秀內地電影來港上映，展示香港作為中外文化交流中心的獨特魅力」。英皇集團主席楊受成博士對能夠成為《哪吒2》港澳地區的其中一個發行商感榮幸，對電影非常有信心，「票房會節節上升，我相信《哪吒2》能夠成為全球最高票房5名之內，為國爭光，身為中國人覺得很驕傲」。

鍾雪瑩盼《看》片奪最佳音響效果

金馬影后鍾雪瑩與游學修主演黃修平執導電影《看我今天怎麼說》上周四（20日）上映，港澳累積票房逾250萬。他們連日到戲院謝票，跟觀眾交流，鍾雪瑩表示同期有不少其他好的電影上映，加上《看我今天怎麼說》場次較少，呼籲大家想看要把握機會，「多些人看便可以令上映場次持續，電影內容好有意思，好想更多人看到」。《看我今天怎麼說》獲香港電影金像獎7項提名，提名最佳女主角的鍾雪瑩說沒有壓力，最希望電影奪得最佳音響效果，嘉許一班幕後工作人員的辛苦。

相關字詞﹕鍾雪瑩 看我今天怎麼說 哪吒之魔童鬧海

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