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娛樂

【開箱】《美聲歌后：瑪麗亞》 受制母親與情人 孤獨終老重獲自由

【明報專訊】《向政府說不》智利導演柏比路拉林（Pablo Larrain）的「傳奇女性三部曲」首兩齣《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》及《史賓沙》，先後為扮演已故美國總統夫人和英國王妃戴安娜的妮坦莉寶雯（Natalie Portman）與姬絲汀史超域（Kristen Stewart），帶來奧斯卡最佳女主角提名；第三部曲《美聲歌后：瑪麗亞》（Maria），以20世紀「歌劇女神」瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas）為主角，由《我有冇問題》金像女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）擔正，去年在威尼斯影展世界首映，雖贏得觀眾起立鼓掌8分鐘，但除了金球獎有提名之外，在美國演員公會、奧斯卡的影后候選名單，安祖蓮娜接連飲恨。其實她把瑪麗亞卡拉絲最後歲月的孤獨哀愁與不失尊嚴，演繹得不錯，只是今年角逐最佳女主角的強敵太多。此外，柏比路拉林在《美》片也秉承前兩部傳記片的作風，與其像流水帳般的「編年體」，他寧選特定時間與事件，藉以突顯角色的個性及導演的觀點。

聚焦臨終前歲月

《美聲歌后：瑪麗亞》講述瑪麗亞卡拉絲18歲踏上歌劇殿堂，以非凡歌藝奠定樂壇地位，更在1950年代帶動美聲唱法復興。瑪麗亞晚年獨居巴黎，電影以她生命中最後幾天的時光為背景，同時穿插着人生中的重要回憶，包括事業如日方中之際頻臨失聲、與希臘船王奧納西斯（Aristotle Onassis）的親密關係，以及跟母親的仇怨等；這歌劇名伶終年53歲，光芒短暫卻璀璨。

瑪麗亞卡拉絲被譽為20世紀最偉大的歌劇演唱家之一，1923年生於美國紐約的希臘移民家庭，幼年被發掘有聲樂天分，當父母關係破裂，瑪麗亞與胞姐Yakinthi隨母親返回希臘生活，並進入雅典音樂學院受訓成為女高音，正式踏上歌劇之路。有點名氣後的瑪麗亞移居意大利發展事業，憑演出華格納歌劇《崔斯坦與伊索德》奠定地位，又推動復興意大利美聲唱法（Bel Canto）。

柏比路拉林執導的《美聲歌后：瑪麗亞》，由《黑幕謎情》史特芬尼特（Steven Knight）編劇，除了安祖蓮娜祖莉，還有《失去的女兒》艾芭羅華察（Alba Rohrwacher）、《犬山記》高迪施米麥菲（Kodi Smit-McPhee）等主演。故事集中描述瑪麗亞卡拉絲的最後歲月，獨居巴黎的她，只有管家Ferruccio及女傭Bruna陪伴左右。高迪扮演的年輕製片人名叫Mandrax，意指俗稱「忽得」的甲喹酮，有鎮靜催眠作用，長期濫用會導致內臟衰竭。片中沒有迴避瑪麗亞這惡習，還讓觀眾意識到來採訪及拍攝的Mandrax，只是瑪麗亞幻想中的人物，根本不存在；同時透過這角色，給瑪麗亞回憶過去的機會。導演柏比路拉林也刻意以黑白畫面來區分過去，觀衆很難會混淆。雖然安祖蓮娜未能憑《美》片躋身奧斯卡最佳女主角五強，此片唯一有份爭獎是角逐最佳攝影的愛德華勒文（Edward Lachman），去年亦以柏比路執導的《伯爵》角逐同一獎項。勒文依然出色，透過多個特寫和鏡像鏡頭，透視出導演眼底下名伶台上台下複雜與孤獨的世界。柏比路拉林眼中的瑪麗亞卡拉絲在舞台上受萬人景仰，粉絲無數，回到現實的生活剛好相反，一生總受到背叛與出賣，而且都是她最珍視的人，包括生母與情人；而好幾幕戲她獨自站在台上高歌，再對剪昔日歌聲響徹劇院的光輝歲月，更覺其孤獨。

傳奇女性三部曲

片中有一幕講述二戰期間，只有10多歲的瑪麗亞與家姐被母親強迫接待軍人；在房間裏瑪麗亞準備脫衣服，軍官制止，只要她唱歌，瑪麗亞清唱了《Habanera》，亦即歌劇《卡門》中《愛情是一隻自由的鳥兒》，她的天籟之聲不但讓軍官感動，也呼應後來與有婦之夫奧納西斯愛得轟烈，以及她說歌劇的不理性，不也跟她的愛情如出一轍。奧納西斯其後「背叛」了她，娶了美國已故總統甘迺迪的遺孀積琪蓮（Jacqueline Kennedy），瑪麗亞的嗓子亦再回復不了巔峰，心靈嚴重受創，從此過着離群生活，只有管家和女傭作伴。

導演柏比路拉林的「傳奇女性三部曲」，在《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》把女主角描繪成不如外表脆弱反而懂得玩形象工程的心機女；《史賓沙》他只拍了戴妃的3天生活，卻滿是同情。有趣的是，積琪蓮甘迺迪、奧納西斯和瑪麗亞卡拉絲有過三角關係，柏比路先後以這兩名女人為題材，但他似乎較偏愛瑪麗亞，也最惋惜她才華橫溢卻悲劇收場，因而劇情安排她「臨終」在家中高歌，路人成為聽眾的畫面，虛幻地「重寫」名伶的結局，也讓畢生受制於母親及情人的瑪麗亞（她說媽媽逼她唱歌，奧納西斯則逼她不要唱），在肉身衰落的時刻，靈魂倒重獲自由。

上映日期：2月20日

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