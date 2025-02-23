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娛樂

姬韓遜後悔辭演《穿Prada的惡魔》

【明報專訊】荷李活星二代兼《愛情潛到寶》女星姬韓遜（Kate Hudson）有份主演的影視串流平台Netflix新劇《逆轉狂籃》（Running Point）將於周四（27日）上架，劇中她扮演喜愛夜蒲的富家千金，意外地接下家族的職業籃球隊，必須努力證明自己可以獨當一面。最近姬韓遜積極宣傳新劇，除了亮相首映禮之外，又接受電台節目訪問，提到當年曾為大衛法蘭高（David Frankel）執導的《穿Prada的惡魔》試鏡，扮演知名時裝雜誌的實習生Andy，稱因「時機問題」最後推掉。她表示十分後悔未有參演，角色最後落在《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）身上，成為後者從影以來最重要的角色之一。

據報不少如今獨當一面的女星當年都曾為《穿Prada的惡魔》試鏡，包括《忘了忘不了》麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）、「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、《這個殺手不太冷》妮坦莉寶雯（Natalie Portman）及《美帝崩裂》姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）等。《穿》片2006年上映，全球大收3.27億美元（約25.5億港元），並獲得兩項奧斯卡提名。

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