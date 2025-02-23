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娛樂

朴炯植新劇首播收視險勝《臥底高中》

【明報專訊】《低谷醫生》朴炯植與《Missing：他們存在過》許峻豪合演韓國SBS電視台新劇《寶物島》前晚開播，收視6.1%，瞬間最高達8.2%，稍勝上檔《我的完美秘書》首集5.2%的成績，亦比同日開播的MBC新劇《臥底高中》5.6%為佳，後者由《迷網追兇》徐康俊和《逆貧大叔》秦基周合演，同時應驗了朴炯植前日在記者會的預測。香港觀眾可以透過「黃Viu」收看《臥底高中》。《寶物島》講述朴炯植飾演的大山集團會長秘書室組長，是個不擇手段向上爬的野心家，首集交代他跟洪華妍拍拖，其後參加會長外孫女的婚禮，發現新娘正是洪華妍，她將嫁給國家情報院前院長許峻豪的兒子權秀賢，象徵朴炯植不單失去女友，同時喪失在集團上位的機會。

另外，韓國女團Blackpink成員Jisoo跟《逆球大叔》朴正民合演新劇《Newtopia》，本月初在韓國影視串流平台Coupang Play上架，據報觀眾反應熱烈，官方宣布此劇收視打破該平台最高紀錄，但未有透露實際觀看次數或時數等資料，只知在韓國以外地區交由Prime Video轉播，截稿前在全球54個國家及地區登上最高收視排行榜前十名。香港觀眾可以透過Prime Video收看《Newtopia》。

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