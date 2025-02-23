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「蘋果花歌后」楊燕 5月文化中心開騷

【明報專訊】現年80歲有「蘋果花歌后」之稱的台灣歌手楊燕移居美國多年，早前返台灣探百歲高齡母親，獲邀亮相節目獻唱。楊燕1979年嫁醫生丈夫並在美國居住，育有一子一女，夫妻恩愛，但3年前丈夫去世令她大受打擊，幸子女與孫兒相伴照顧，唱歌表演讓她有精神寄託，走出陰霾。港台第五台節目《星月爭輝》主持艾力早前到台灣探訪楊燕，她透露今年5月會在香港文化中心舉行演唱會，對上一次在港演出是2017年。

台灣節目獻唱大獲好評

楊燕接受艾力訪問，表示在白冰冰節目亮相後獲讚嗓子寶刀未老，大獲好評，接到不少加拿大及香港舉行個唱的邀請，她非常記掛香港樂迷，決定5月來港演出，已積極籌備選歌及練歌，會唱經典歌外，亦會準備一些之前未演唱過的作品。訪問中楊燕分享當年來港演出的難忘事，在香港歌劇院（現址為旺角新興大廈地庫）首度登台，演唱歌劇楊貴妃連場爆滿3個月，其間鄧麗君親赴後台替她打氣。

曾與童年梅艷芳同台

楊燕提到梅艷芳（阿梅）1988年在台北舉行演唱會，黎小田邀請她往欣賞，演出後她到後台探班。想不到阿梅見楊燕後連忙站起來打招呼，跟她說：「燕姐，很久沒有見，近况安好嗎？」楊燕跟阿梅並不相識，感到疑惑。阿梅繼續說：「燕姐，記得嗎，我們以前一齊同台在香港歌劇院唱歌，我是唱開場的芳芳！」這才勾起楊燕的回憶，梅艷芳是當年開場演唱時代曲的小女孩。訪問中楊燕也分享跟不同年代的傳奇人物，如吳鶯音、陳蝶衣、羅文等合作的回憶。艾力透露節目其中環節「時代曲名人榜」將陸續播出楊燕、謝雷、姚蘇蓉、青山、孔蘭薰、潘秀瓊及潘廸華的訪問。

娛樂組

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