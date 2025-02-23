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娛樂

兩大視后內地節目鬥戲 楊茜堯藐爆胡定欣：你幾巴閉吖

【明報專訊】45歲楊茜堯與43歲胡定欣傳不和多年，楊茜堯被指多年前在無綫萬千星輝頒獎典禮向胡定欣批踭及互藐，成為經典一幕。去年她們出席郭晉安生日會時開心合照，以行動打破14年的不和傳聞。近日兩大視后一同亮相內地節目《藝員新訓2025》合演短劇，劇情講胡定欣首次提名爭視后，前輩楊茜堯不屑，重現藐爆眼神說：「你幾巴閉吖！」胡定欣處變不驚，拿水給她。不少網民大讚她們的演技，指楊茜堯眼神凌厲，建議無綫開劇集讓她們鬥戲。

娛樂組

楊茜堯與胡定欣昔日批踭及互藐的不和事件傳足14年，去年才解開事件因由，楊茜堯指全因當時身旁的徐子珊說好凍，她便做出郁一郁膊的小動作，並非批踭。她怪自己沒有管理好表情，才導致外界的誤解，但她與胡定欣又未有解釋，才引起猜測。

短劇大玩頒獎禮爭視后

近日楊茜堯、胡定欣參加內地節目《藝員新訓2025》，即興示範演短劇。有網民在社交平台分享兩人大鬥演技的短片，以「視后就是視后」為標題，寫道：「兩大視后演對手戲，臨時上台也能把角色演的很豐富，很到位！」短劇中楊茜堯與新人胡定欣一同出席頒獎禮爭視后，楊茜堯一身《黑色月光》Moon姐打扮，穿白色樽領上衣配黑色西裝，胡定欣則穿黑色連身裙。胡定欣開心行到楊茜堯身邊說：「我真係好開心可以同你一齊提名視后。」楊茜堯扮聽不到沒有反應，胡定欣再讚對方貼地，沒有帶同助手隨行，此時楊茜堯用紙巾印面油後打量胡定欣說：「聽講你就係嗰個一做戲就第一次提名，就提名視后嗰個……嗰個咩吖！」胡定欣介紹自己，楊茜堯藐爆說：「你幾巴閉吖！睇嚟你唔單止演技犀利，其他方面都好犀利，呵！」胡定欣接着轉身拿支水給楊茜堯飲，之後兩人忍不住笑並相擁。

網民讚好戲 指楊茜堯眼神凌厲

不少網民大讚她們好戲，有說楊茜堯眼神凌厲，「她那眼神，瞟過來就顫抖了」。有期望她們合演劇集來一次認真鬥戲。

楊茜堯與胡定欣跟一同參與節目的好友吳卓羲、林曉峰開心拍視頻，片中他們前後一排站在花樹前，擺出一副人比花嬌的甫士，胡定欣表情嬌俏，畫面搞笑又歡樂。有網民留言：「瞬間感覺回到了爸爸媽媽的年代！港星就是接地氣！」讚他們好玩得。

相關字詞﹕楊茜堯 藝員新訓2025 胡定欣

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