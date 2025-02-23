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娛樂

有信心冧莊《十大中文金曲》女歌手 李幸倪減肥迎啟德騷

李幸倪有信心再奪港台「最優秀流行女歌手大獎」

【明報專訊】李幸倪（Gin Lee）去年在港台《十大中文金曲》奪得最優秀流行女歌手大獎，有指她今年有機會冧莊。Gin Lee昨日出席活動時表示如果再得獎感覺圓滿，是給她的肯定。她3月1日會演出啟德體育園開幕騷，對於有人炒飛，她希望大家勿買黃牛飛，期待有機會在啟德開騷。她已申請年底在紅館開演唱會，但知道有很多人爭，未有檔期，應該要明年才能舉行。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Gin Lee昨日出席慈善機構匡智會開設的新店開幕禮，獲智障人士送她親手製的陶瓷杯留念，她則送贈最新專輯作回禮，呼籲大眾支持行善。Gin Lee透露每個月會跟歌迷會成員做義工和慈善探訪，今個月則帶隊捐血。她早前率領一班粉絲參觀匡智會的中心和院舍，跟院友傾談又玩遊戲，大讚他們友善兼且做手作出色。

Gin Lee自嘲最叻是gel甲，做手作毫無天分，還自爆當年學校家政科的成績差，她說：「我有一份功課要做一件衣服，但我不識，更加整到喊，唯有出錢『請槍』，找縫紉姨姨代勞，此事令我留下陰影。」Gin Lee表示從來不會親手D.I.Y禮物送給男友，寧願送自己的專輯，因為製作同樣是有血有汗。情人節亦沒有跟男友特別慶祝，因為只要開心，日日也可以是情人節。

港台主辦《第46屆十大中文金曲》，日前展開網上投票，頒獎禮預計年中舉行。Gin Lee去年奪得「最優秀流行女歌手大獎」，之後在新城勁爆頒獎禮及商台叱咤頒獎禮均獲女歌手金獎，被看好有機會蟬聯「最優秀流行女歌手大獎」。她表示去年很努力出歌，有信心能夠冧莊，希望大家投她一票。

籲歌迷勿買黃牛飛

農曆新年期間，Gin Lee放大假往外地旅行，充電後有充足能量準備面對大量工作，不過她增磅2公斤，現在斷食減肥，實行一日食一餐，相信很快可以回復之前標準體重。有指張敬軒最近也胖了5公斤，但她認為斷食方法未必人人適合，「我要努力減肥，是因為稍後忙為新碟宣傳，又要準備3月1日的啟德體育園開幕騷」。對於政府官員公開呼籲市民不要炒賣開幕騷門票，她非常贊同，提醒歌迷勿買黃牛飛，她說：「好明白大家都想入場睇，總有機會的，說不定我很快在該處開騷呢！」她透露有入紙申請開紅館演唱會，但今年底的紅館檔期已滿，唯有等2026年，希望成事。

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