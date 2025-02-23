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娛樂

向Lolly Talk吳倩怡派檸檬 曾傲棐：發展空間只限音樂上

【明報專訊】曾傲棐、詹仕偉及女團Lolly Talk前晚演出戶外音樂會，跟樂迷近距離接觸又玩自拍。詹仕偉打頭陣，跳唱快歌兼表演打鼓，邊唱邊派心形朱古力，帶動氣氛。

曾傲棐入行前常在不同地方busking，雖收入不穩定，但能直接感受現場觀眾反應，他分享難忘事，「有幾次在唱歌中途被醉酒人士搶咪，亦試過演出後有女歌迷跟蹤我去食飯」。他未入行已認識Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie），兩人去年底將多首流行歌以串燒形式合唱，獲樂迷讚賞，他覺得好玩，期待之後有機會再合作。

問會否有感情發展空間？曾傲棐直接落閘，公開向Sinnie派檸檬，「認識對方差不多6年，如果有可能發展，一早已變成男女朋友，不用等到現在。不能說我們像兄弟，因為Sinnie不是好麻甩，總之我覺得維持朋友關係較好，彼此的發展空間只限在音樂上」。

Lolly Talk壓軸表演又唱又跳。被曾傲棐派檸檬的Sinnie反擊說：「搞錯！應該由我派他檸檬，這個弟弟沒禮貌。他的確溫柔斯文，外形高大樣貌不錯，可惜連電話的通訊軟件都不識用，要我教他！不過唱歌方面大家幾夾，希望將來有機會再合作。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕吳倩怡（Sinne） 詹仕偉 曾傲棐 女團Lolly Talk

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