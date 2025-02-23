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娛樂

落力為《唐探1900》謝票 與捧場好友開心自拍 周潤發享受演戲無興趣做導演

【明報專訊】周潤發（發哥）主演內地電影《唐探1900》，在內地票房收逾33億人民幣，香港本月13日上映，目前收約400萬港元。發哥落力參與謝票，昨日出席好友場，開心跟圈中好友合照。發哥又跟合演的王寶強及劉昊然接受鄭裕玲網上節目《The Do Show》訪問，解釋當年買二手勞斯萊斯非炫耀奢華，而是喜歡機器，一向都愛簡樸生活。他又指很享受做演員在現場拍戲的感覺，有表演慾，未想過做導演。未來拍戲着重有挑戰的角色，但笑言不少人聽到傳言，以為他不接戲及片酬貴，所以不敢找他。

娛樂組

發哥昨日現身《唐探1900》好友場，開心跟胡楓、姜大衛、陳美齡、魯振順、尹光等自拍。資深傳媒人汪曼玲在社交平台分享現場照片，稱發哥在現場跟大家分享拍戲心得，之後被大家包圍拍照，氣氛十分愉快。

當年買二手勞斯萊斯因鍾意機器

發哥日前與王寶強、劉昊然接受鄭裕玲（Do姐）網上節目《The Do Show》訪問。Do姐開首對現年69歲的發哥說：「就快70歲！」 發哥回應說：「咁點呀！」Do姐回想兩人首部合演劇集《網中人》至今40多年，感覺時間過得好快。

Do姐又提到發哥當年買二手勞斯萊斯後，在拍攝現場給大家看照片，覺得他曾有奢華一面，之後變得生活簡樸，轉捩點在何時？發哥解釋當時買車不是為炫耀，是因為鍾意引掣，好鍾意機器，想知道點解一個V8引掣可以驅動一架這麼重的車，又駕駛得好舒服。當時買二手車價錢好平，他跟師傅打開架車的車頭研究。現在發哥駕駛電動車，過往最高峰時有五六部古董車，但已經全賣掉，他說：「因為揸的時間不多，一旦修理會花很多時間，我無這麼多時間服侍佢哋，所以都賣了。」

劉昊然拍《唐探1900》時感謝發哥愛護，指導他面對鏡頭、在不同拍攝角度的演繹方法，將經驗傳授給他。

劉昊然感謝發哥傳授演戲心得

Do姐問發哥是否經常指導新人？發哥說不是，因為有些演員心不在焉好難教，但劉昊然會待在他旁邊，所以好惜他。發哥說：「內地有很多年輕一代的新演員，需要他們去支撐電影業，我們要給予支持，以過來人身分將經驗告知如何演好角色，守護演員的道德。」發哥稱現今內地演員如劉昊然等會有專屬的車，很多時拍完就會各自上車，但劉昊然與王寶強見他不走，他們都不敢走。王寶強讚發哥很有感染力，凝聚大家在一起。

否認片酬貴 選擇有挑戰性角色

Do姐問發哥現在選擇拍戲的原則是什麼？發哥說：「會選有挑戰性的角色，到這個年紀不能做青春偶像，多數搵我演父親輩、叔父輩，有發揮沒有所謂，做演員想幫到個戲。（有否限一年拍多少部？）無，但有好多人怕我唔接，又怕我貴，出面有好多傳言。（你收得好貴？）唔係，是難找到我鍾意的角色，要有挑戰性先會畀劇本我。（會否自己開戲？）我又無這個興趣，我鍾意影相同跑步，呢啲咁難嘅事留畀導演同編劇，做演員享受在現場的表演，我仲有表演慾。」

相關字詞﹕鄭裕玲 劉昊然 王寶強 唐探1900 周潤發（發哥）

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