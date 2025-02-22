【開箱】《正體：真面目》 橫濱流星「變臉」逃亡記

逃獄為了洗冤

《新聞記者》藤井道人自編自導《正體：真面目》，橫濱流星扮演被判死刑的逃犯，其他演員包括《四重奏》吉岡里帆、《監察醫朝顏》森本慎太郎、《黃金神威》山田杏奈、《全裸監督》山田孝之及《孤獨的美食家》松重豐等，台前幕後陣容鼎盛。電影去年11月在日本上映，票房僅收7.3億日圓（約3700萬港元）並不理想，然而口碑甚佳，獲第48屆日本電影學院獎13項提名，其實橫濱流星早前已憑本片贏得第49屆報知電影獎及第79屆每日電影獎最佳男主角，能否再下一城，3月14日自有分曉。

《正體：真面目》故事講述18歲高中生鏑木慶一（橫濱流星飾）捲入一宗謀殺案，被指殺害埼玉縣一家人，僅剩下母親兼目擊者井尾由子（原日出子飾），案件轟動全國。鏑木否認控罪，表示在案發現場見到真兇，可惜沒人相信他，加上目擊者患上嚴重的創傷後遺症，導致證供扭曲，鏑木判處死刑。

疏忽導致誤判

電影以鏑木自殘揭開序幕，送院途中伺機逃脫。在逃亡343天內，他用假名、假身分及簡陋喬裝，從大阪到東京，再轉往長野縣。透過地盤工人、撰稿員、安老院職員等身分，遇上不同人物，他們一致認為鏑木是好人，不可能是殺人兇手。電影透過鏑木與別人交流的過程，帶出人與人之間的關係，只有親身接觸，才能了解人性，影響對方觀點，藉以反映時下人們透過網絡及媒體，未必能真正了解人和事的真相。

《正體：真面目》令人聯想起港產片《誤判》，同樣批判社會問題，尤其是司法制度。戲中提到鏑木當場被捕，有人認定人贓並獲，但亦有人理解為鏑木不作虧心事，為何需要逃走？他只是錯信警方，會為他洗脫嫌疑，值得觀眾反思。警方基於輿論壓力，匆匆結案也是導致冤獄的成因，當中隱藏多少不公平與歧視，甚至令真正兇手逍遙法外。原著中的鏑木「犯案」時只有18歲，屬於少年犯，電影緊貼時代，指出日本政府已把法定成年年齡降至18歲，警方為殺一儆百，懶理案件疑點及真相，令人憤怒。

演技充滿層次

橫濱流星的演出，成為全片最大看點，感覺就似一人分飾多角，演來投入兼自然。事實上，原著在2022年已曾翻拍成劇集，由《Destiny》龜梨和也與《失樂園》黑木瞳主演，龜梨當年表現亦獲讚，然而橫濱流星演技有過之而無不及，隨着每次喬裝逃亡，身分性格亦有差異，但內心絕望的感覺卻沒改變，表現出豐富的層次感。雖然男主角表現出色，但礙於電影篇幅所限，被迫把小說情節刪減，難免令人有種故事斷斷續續、敘事草草了事的感覺。