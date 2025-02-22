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娛樂

拉攏里安納度狄卡比奧馬田史高西斯合作黑幫片 狄維莊遜說好夏威夷故事

【明報專訊】美媒Deadline昨日報道，《狂野時速》大隻佬狄維莊遜（Dwayne Johnson）推廣家鄉夏威夷不遺餘力，一直希望在當地取景拍戲，藉以推動旅遊及電影業發展。早前他構思一部關於夏威夷的黑幫片，於是拉攏《無間道風雲》金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）與《復仇勇者》金影影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合作，結果一拍即合，圓了狄維心願。

《幻險森林奇航》2021年上映後，狄維莊遜去年再跟同片女星愛美莉賓特（Emily Blunt）合演傳記片《Smashing Machine》，講述美國摔角手兼綜合格鬥家Mark Kerr的傳奇故事，狄維將會扮演同名主角，新片由獨立電影公司A24發行，《未成大器》賓尼沙夫迪（Benny Safdie）執導，暫定今年下半年上映。由於合作愉快，這對最佳拍檔將會第3度演出未命名新片，同樣改編自真人真事，並請來《偶像漩渦》Nick Bilton負責編劇，至於執導這部懷舊黑幫電影的最佳人選，恐怕非馬田史高西斯莫屬。

黑幫統一夏威夷群島

據Deadline引述知情人士透露，新片內容可算是《盜亦有道》和《無間道風雲》的混合體，因此狄維莊遜與愛美莉賓特決定把劇本交給馬田史高西斯，後者亦爽快答應執導，並找來《花月殺手》拍檔里安納度狄卡比奧一起監製兼演出，令到新片台前幕後陣容都變得更鼎盛。

據報新片以1960至70年代為背景，講述一個雄心勃勃的黑幫頭目正在夏威夷崛起，他為了奪取群島的控制權，統一當地黑道勢力，必須向各方敵人宣戰，連場腥風血雨就在風景如畫的度假天堂不斷颳起。暫時只知狄維莊遜將會飾演這名黑道天王，有美媒認為他對濫拍商業片已感厭倦，渴望爭取演技認同，伙拍馬田史高西斯正是轉型第一步。

新片扮演夏威夷大帝

如先所言，狄維莊遜對於家鄉夏威夷的情意結，從他去年偕兩名女兒出席當地舉行迪士尼動畫《魔海奇緣2》世界首映禮已可見一斑。

除此之外，2018年傳他接拍《阿甘正傳》金像導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）新片《The King》，一部關於夏威夷王國開創者卡美哈梅哈大帝（King Kamehameha）的電影，講述這名背景充滿神話色彩的夏威夷島國酋長，經過多年征戰，終於1810年統一夏威夷群島的故事。不過，拍攝計劃一直只聞樓梯響，至今仍未落實開鏡日期。

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