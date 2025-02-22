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范范曬醫生對話截圖 證無傳染流感給大S

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）本月初與家人遊日本期間因流感併發肺炎猝逝，她離世前約10天，與韓籍丈夫具俊曄出席「綜藝教父」王偉忠長女王羚的歸寧家宴，同場有好友陳建州（黑人）與太太范瑋琪（范范），他們開心自拍。事後有網民質疑大S被黑人及范范夫婦傳染流感，因他們兩名兒子之前患流感住院治療。范范昨日在社交平台上載與醫生的對話截圖，澄清謠傳。

指黑人沒傳染力 范范無流感

范范先上截網民留言：「自己家流感還聚會，怎麼這麼缺德，不顧自己親朋好友死活，自私！」之後上載與醫生的對話截圖，醫生說：「最近看了大S的新聞，也覺得非常非常難過，同時也看到你們相關的新聞，覺得你們也很無辜，為了不想你們有所自責，我可以說明一下，其實你（指黑人）在小孩住院時也吃了xofluza，隔天已退燒好多了，25日已經沒有傳染力了（因為吃了特效藥），范范並沒有得流感，只是咳了兩個月，應該是黴漿菌，也吃了日舒，已有改善，因此並不是你們傳染的，也希望你們不要自責，一起保重。」范范回覆：「謝謝醫生，真的很感激你願意為我們證明。」范范又留言感謝醫生，「我本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷，甚至牽扯到我的孩子，我無法忍受。」她稱兒子痊癒後也待在家中，沒有參加歸寧宴，她痛心大S病逝，「我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點，哪怕是一點都好」。不過她之後刪去這篇帖文，網民對她的舉動感奇怪。

娛樂組

相關字詞﹕陳建州（黑人） 范瑋琪（范范） 徐熙媛（大S）

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