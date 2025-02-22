稱無收過分居協議書 芊蕙子斥混血肥仔講大話

芊蕙子隔空向混血肥仔喊話：「敬請當事人提供一份具法律效力的『分居協議書』，並盡快與我或我的代表律師聯繫，以便妥善規劃下一步法律行動。不勝感激。」她又指去年10月獲知丈夫疑似有第三者，對方承認婚內出軌。這跟混血肥仔聲稱去年2月芊蕙子提離婚的版本有很大出入。她亦解釋要求丈夫轉讓英國物業，稱自移居英國後成全職媽媽，短期內無法工作，這是對方為人父對兩女兒的承諾，亦是對她的基本保障。

網民對事件議論紛紛，有翻看混血肥仔昔日的訪談內容，5年前他曾說每次分手原因，總是因為自己鍾意咗第二個，被問「有無『食』咗公司啲KOL？」他回應說：「點會無食，如果你做麥當勞的話，你都食麥當勞啦！」10個月前古天樂到泰國，混血肥仔跟丁丁同行拍攝，其間古仔要求丁丁餵肥仔吃東西，並開玩笑說已為他準備了離婚文件；有網民揣測古天樂當時已察覺兩人有曖昧。

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