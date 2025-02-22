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娛樂

意想不到《九龍城寨》日本受歡迎 古天樂撐李珊珊復出「最緊要做番自己」

古天樂回應曾預言混血肥仔離婚︰搵出嚟嗰個真係神喇

【明報專訊】古天樂明日率領「城寨三子」林峯、胡子彤、張文傑到日本出席電影《九龍城寨之圍城》謝票場，有傳當地2500日圓的戲票被炒至65,000日圓，令他意想不到，很久沒見過港產片在其他地方上映這麼受歡迎，還做很多香港文化回顧及保育展覽，相信對香港旅遊業有幫助。《九龍城寨》在金像獎獲14項提名，他覺得是一個肯定。他對好友李珊珊全面復出感開心，鼓勵對方嘗試工作，不用理會負面留言，正向面對自己，最重要身體健康。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

古天樂（古仔）昨日以代言人身分出席葡萄酒品牌活動。他表示沒想過擁有自己的酒莊，十分享受去酒莊度假，但現在已少了飲酒，曾試過戒酒一個月，最終發覺行不通，因傾生意時，飲點酒確實令氣氛好一點。

明領軍赴日出席謝票場

電影《九龍城寨之圍城》在日本上映大受歡迎，古仔明日聯同林峯、胡子彤及張文傑到當地出席謝票場。

提到2500日圓的戲票被炒至65,000日圓，古仔說：「絕對是意料之外，因為由當初100間到現在超過1000間戲院上映，更是全部大戲院，沒想過這麼受歡迎，連遊戲設計師小島秀夫也很欣賞這套戲，當地還突然興起食叉燒飯。其實我今次到日本宣傳好開心，因好耐未試過港產片去到第二個地方咁受歡迎，又見到當地因電影做了很多香港文化回顧及保育展覽，覺得對香港旅遊業都有一定幫助。」會否增添奪金像獎的信心？他表示有14項提名已是一個肯定，得獎與否不要緊，團隊努力讓大家見到才是最重要。可會加快開拍前傳及續集？他稱要睇劇本。

鼓勵李珊珊跟外界接觸

談到好友李珊珊宣布全面復出。古天樂稱當然十分支持，眼見李珊珊被驚恐症纏繞多年，認為對方應該接觸多些人，對病情更有幫助，他說：「她之前去街也可能會手震流冷汗，我們一班朋友都鼓勵她，平時就算不是工作，都要出街行吓，可以去些沒那麼多人的地方，但都要和外界接觸，所以她全面復出，我作為朋友當然開心，很鼓勵她嘗試工作接觸多些人，慢慢做到一個康復的生活。」可會考慮找李珊珊拍戲？他表示要睇劇本是否適合對方演出，還要了解對方的狀况，「因為她患這個病都有一段時間，見到她很反覆，最近開始穩定一點，但前排感冒又入了醫院，所以都是看她身體為先」。他認為李珊珊不用理會負面留言，因把口生響別人處，「乜嘢都假，最緊要做番自己，還要正向去面對自己，她現在最大的問題是健康，一定要有正能量才可以面對工作」。

神預言「混血肥仔」離婚

YouTuber「混血肥仔」曾達恩被指背妻與網台藝人丁彥均（丁丁）約會，事件持續發酵，更爆出「混血肥仔」早已分居，問古天樂可有聯絡對方？他說：「我有睇新聞，都是一句，私人事他們自己回覆啦！畀啲空間佢哋。」網民指古仔10個月前拍片，神預言對方搞離婚。古仔說：「我講笑亂噏啫！我覺得搵出嚟嗰個真係神！」

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相關字詞﹕李珊珊 九龍城寨之圍城 古天樂

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