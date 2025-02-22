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娛樂

王若琪患腦動脈瘤 術後報平安

【明報專訊】39歲歌手王若琪2008年由韋綺姍介紹入行，後來因父親病逝及母親健康問題停工。她曾短暫復出樂壇，後因情緒病離開幕前，到外地生活。神隱多時的她，本月初在徐熙媛（大S）傳出死訊當天，在社交平台公開腦部X光照片，透露患上腦動脈瘤。她表示原本想痊癒後才跟大家說，但看到新聞感不開心，覺得健康快樂生活不是必然，要珍惜所愛。她過去幾年因逃避一些事離開香港，不想見人，好多朋友無聯絡，其實好掛住他們。她這次返港，是5年來逗留最長時間，因患有腦動脈瘤，在權衡利弊下決定做手術，將一個支架放入血管裏面，之後食6至9個月藥，等血管慢慢修復。

事隔半個多月，王若琪前日再在社交平台發文，透露已完成手術，在大髀開一刀，然後用一條道管，穿過血管去到腦部患病的血管裏面，再在那處做造影及釋放支架出來。

「不想攬住計時炸彈過一世」

王若琪稱好多朋友指這手術好高風險，可能會死或中風，但她覺得每人位置不同，如果她不做，隨時會無命，她無得揀，所以好積極面對，是唯一可以完全變回正常人的機會，不想攬住計時炸彈過一世，她感激遇上一個好醫生，救了她一命。她在手術前一直關心全身麻醉要插喉問題，怕傷到喉嚨影響唱歌，麻醉師知道她的憂慮，盡量不傷到聲帶。她手術後要持續觀察，一步一步慢慢康復。今次她覺得多了一個經歷，可以寫歌或者寫故事，好感恩。

娛樂組

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