王若琪患腦動脈瘤 術後報平安

事隔半個多月，王若琪前日再在社交平台發文，透露已完成手術，在大髀開一刀，然後用一條道管，穿過血管去到腦部患病的血管裏面，再在那處做造影及釋放支架出來。

「不想攬住計時炸彈過一世」

王若琪稱好多朋友指這手術好高風險，可能會死或中風，但她覺得每人位置不同，如果她不做，隨時會無命，她無得揀，所以好積極面對，是唯一可以完全變回正常人的機會，不想攬住計時炸彈過一世，她感激遇上一個好醫生，救了她一命。她在手術前一直關心全身麻醉要插喉問題，怕傷到喉嚨影響唱歌，麻醉師知道她的憂慮，盡量不傷到聲帶。她手術後要持續觀察，一步一步慢慢康復。今次她覺得多了一個經歷，可以寫歌或者寫故事，好感恩。

娛樂組