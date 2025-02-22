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娛樂

《祥賭必贏》監製考慮原班人馬開新戲 阿Sa謝票似talk騷 讚張繼聰敬業

【明報專訊】蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、朱栢康、胡楓（修哥）、岑珈其及吳家忻等日前出席賀歲片《祥賭必贏》感謝宴，答謝台前幕後及觀眾捧場。他們開香檳慶祝，阿Sa集氣爭取開拍續集，更希望大家長做長有，日日有工開，電影圈早日結束寒冬期。監製伍健雄有求必應，考慮原班人馬開新戲。

謝票充滿歡樂 笑住過年

電影宣傳告一段落，張繼聰感覺自己好像在戲院打工，阿Sa則形容謝票過程，感覺像開了多場talk騷，開心又充實。張繼聰佩服阿Sa一人謝票膽識過人，阿Sa自認口才不及張繼聰和朱栢康，但朋友包場總不能不現身答謝。她笑指當日與經理人拿着寫上「祥賭必贏」巨型紙牌在中環鬧市趕往戲院謝票，十足遊街一樣，人生第一次，感覺好搞笑，最開心親朋戚友及粉絲都很捧場支持。她亦開心跟張繼聰、朱栢康謝票，每一場都充滿歡樂，開心笑住過年。

阿Sa讚張繼聰非常勤力，除謝票外，還第一時間在網上回覆觀眾、網民對電影的感受和支持，可見對電影的付出和投入，非常敬業。張繼聰也跟其他賀歲片對手互動，「雖然是競爭對手，但這種互動氣氛很好，互相支持撐大家，我們不是敵友，是戰友，希望每部電影都有好票房就最圓滿。這個互動氣氛是一種好的改變，希望可持續落去」。

娛樂組

相關字詞﹕祥賭必贏 胡楓（修哥） 朱栢康 張繼聰 蔡卓妍（阿Sa）

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