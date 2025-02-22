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娛樂

任達華睇好穩奪金像獎最佳女配角 鄧麗欣大方祝福舊愛方力申結婚

《紅豆》《哪吒2》同期上映 任達華無票房壓力

【明報專訊】任達華、鄧麗欣主演電影《紅豆》本月27日上映，面對同期有逾百億人民幣票房、全球動畫電影票房冠軍的內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》），任達華未有票房壓力，建議觀眾兩部戲都捧場，笑言：「看完哪吒去食碗紅豆沙。」他睇好片中女兒鄧麗欣憑電影《我談的那場戀愛》奪金像獎最佳女配角。鄧麗欣舊愛方力申早前與女友葉萱在美國結婚，她表示有在朋友間的電話群組恭賀對方。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

任達華前晚聯同鄧麗欣、龔慈恩、朱鑑然、盧慧敏及馮素波等出席《紅豆》慈善首映禮。任達華與鄧麗欣台上分享拍攝點滴，他們戲中飾演父女經營糖水店，時有摩擦常吵架，父女關係麻麻。

現實中，鄧麗欣大讚任達華是賢父，所以戲中演另一個人，予人很有新鮮感。任達華說：「千萬不要學我在電影入面做非常固執的爸爸，他只活在自己的世界，不懂照顧家庭，是錯誤示範和反面教材。大家看完戲值得反思，現實中我永遠做不到戲中角色。」他指女兒任晴佳雖然身在英國，但早已捧場欣賞過《紅豆》，看完電影用懷疑眼光望向他，說從未見過父親如此固執。

「看完哪吒去食碗紅豆沙」

對於跟內地動畫電影《哪吒2》打對台，任達華表示沒有票房壓力，笑言兩套戲一齊捧場，「看完哪吒去食碗紅豆沙」。提到電影金像獎日前公布提名名單，他即場恭喜鄧麗欣入圍爭最佳女配角，認為很大機會獲獎。至於今屆影帝心水人選，任達華首選許冠文，「每個候選者都做得好好，但我私心想許冠文贏。因為《破．地獄》整部電影由導演、燈光、剪接及演員，表現都非常好，可惜黃子華未獲提名，如果金像影帝有6個入圍名額就好」。

鄧麗欣稱戲中跟父親任達華欠溝通互不理睬，但最深刻一幕是被對方輕搭膊頭，即時化解父女恩怨，感覺好溫馨。她最近要準備下月舉行的演唱會，又要為電影宣傳，忙到似分裂，未必可以參與太多場次謝票。

透過電話群組恭賀小方

鄧麗欣的舊愛方力申（小方）早前在美國為女友葉萱準備驚喜求婚兼立即結婚，鄧麗欣表示跟對方沒有特別聯絡，但已在朋友間的電話群組恭賀對方，「已送出祝福，賀禮就等他行婚禮再算。（會否學方力申玩驚喜閃婚？）演唱會就會送驚喜」。

朱鑑然抗拒與盧慧敏演情侶

朱鑑然與盧慧敏分手多年，兩人齊參演《紅豆》，片中有場對手戲，他們表示開心參與一部講親情的電影，很珍惜每次演出機會。受訪時，朱鑑然站在舊愛盧慧敏旁邊，笑容顯得繃緊，起初說感尷尬兼不安，好想走開，後來解釋只是講笑，但表示抗拒與舊愛演情侶，「我不太想合演情侶，如果敵對角色沒所謂，最緊要視乎劇本。原本希望參與更多謝票活動，但稍後要為新片開工，戲裏飾演醫科生，需學習木球和了解一些醫學知識」。

盧慧敏讚朱鑑然外表似專業醫生，相信他的演出會有說服力。至於個人未來路向，她有興趣向樂壇發展，「正努力籌備出歌，知道鄧麗欣為3月紅館演唱會加緊備戰，她身形和狀態大好，是我的學習對象」。

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