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娛樂

【開箱】《遺產偵探》 赤楚衛二為逝者主持公道

【明報專訊】推理日劇一向不乏捧場客，菅田將暉主演《勿說是推理》便是最佳例子。日本NTV電視台冬季劇集《遺產偵探》1月25日首播，收視錄得8%成績不俗，截稿前已播出4集，香港觀眾可以透過影視串連平台Netflix收看，目前只有兩集上架，類似「延後」情况同樣發生在今季另一日劇《The Hot Spot》身上，估計跟NTV出售海外播映權的條款有關，令人看得不夠過癮。

漫畫原作親自編劇

《遺產偵探》改編自西荻弓繪創作、幾田羊繪畫的同名日本漫畫，2021年推出單行本，全輯共分7集，現已連載完畢。日劇請來原作者西荻弓繪擔任編劇，內容保證原汁原味，加上他的前作如《民王》、《IQ刑警》等口碑極佳，令人對《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》赤楚衛二、《家政夫三田園6》櫻田日和及《祈願的病歷表》矢本悠馬合演新劇充滿期待。

故事講述律師灰江七生（赤楚衛二飾）轉行擔任私家偵探，專門調查涉及遺產繼承問題的個案，因此被律師同業譏為「鬣犬」，意指他嗅到屍體味道便會現身，藉以分一杯羹。首集提到灰江跟著名推理小說作家今畠忍三郎（橋爪功飾）相識多年，後者逝世隨即惹來3名女兒爭產，遺囑卻列明巨額財富由私人秘書櫻庭真一（高嶋政伸飾）獨佔，灰江覺得事有蹺蹊，決定插手調查，透過今畠生前留下蛛絲馬迹，找出真正遺囑和繼承人，為故友主持公道。

劇情簡化節奏明快

第2集講述保險公司高層鬼頭倫（矢柴俊博飾）主動聯絡灰江，邀他出手相助，話說富商島村武三再婚4個月後，便因心肌梗塞猝逝，銀座陪酒女郎出身的遺孀島村沙流（宮內hitomi飾）有望獨吞10億日圓（約5000萬港元）遺產，鬼頭認定島村有可疑，因她多位前夫都死於非命，卻因女方手段高明，由偽造遺囑到下毒手法都毫無破綻，結果仍逃不過灰江「法眼」，更揭開她背後隱藏一段悲慘往事。

《遺產偵探》沿用日劇常見的方程式，每集40分鐘收錄一個獨立故事，劇情難免比漫畫來得簡化，幸好首兩集枝葉不多，加上節奏明快，仍令人有追看意欲。表面上，灰江經營私家偵探社不善，導致債台高築，經常遭到黑道高利貸金山龍（涉川清彥飾）恐嚇追數，但從第2集結尾登場的八卦雜誌記者羽毛田香（三浦貴大飾）口中得悉，事件似乎並不單純，估計跟灰江的「黑歷史」有關，有傳他因詐騙長者財產而遭除牌，至於詳情相信在稍後播出集數自有交代。另一方面，漫畫中的灰江背負「為父報仇」沉重包袱，首兩集日劇尚未披露任何細節，且看導演如何處理這條副線。

重複小動作宜刪減

赤楚衛二飾演天才偵探灰江七生，造型忠於漫畫原著，他演來亦稱職，搞笑但未算浮誇，只是戲中不斷重複他吃咖啡豆的「小動作」，略嫌造作且冗贅，類似處理手法在其他漫改劇集亦很常見，是時候作出變革了。至於扮演助手的櫻田日和及矢本悠馬，除了負責插科打諢，亦能協助灰江破案，而非過去某些日劇慣見的「下把位」角色，僅得搞笑用途，倒是值得一讚。

相關字詞﹕櫻田日和 矢本悠馬 赤楚衛二 開箱 遺產偵探

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