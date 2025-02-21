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娛樂

Blackpink暑假開世巡 不設香港站 Jisoo徐仁國合演新劇 Rose退出韓國音樂著作權協會

【明報專訊】韓國人氣女團Blackpink宣布今年7月舉行世界巡迴演唱會，由京畿道高陽綜合運動場揭開序幕，然後唱到洛杉磯、多倫多、巴黎、倫敦等地，最後以東京巨蛋3場表演作結束，首輪暫定13場演出，不設香港或澳門站，且看稍後會否加場。受到世巡消息刺激，Blackpink所屬事務所YG娛樂股價昨日收市急升13.1%。除了合體開騷，Blackpink成員亦各自有新搞作，例如Jisoo將會跟《死期將至》男星徐仁國合演Netflix新劇《Boyfriend on Demand》，談一場虛擬世界的戀愛。

文：蘇珮欣

Blackpink去年跟YG娛樂續簽團體合約，隨即宣布今年舉行世界巡迴演唱會，前晚終於公布詳情，7月5及6日在韓國京畿道高陽綜合運動場舉行一連兩場演出，該場館可以容納逾4萬觀眾，男團Seventeen最近在此開騷，BigBang隊長G-Dragon下月接檔。Blackpink完成韓國站後，便會移師洛杉磯、芝加哥、紐約、多倫多、巴黎、米蘭、倫敦等合共10個城市開騷，惟亞洲地區暫時只有東京一站，不少粉絲透過官方網站留言表示失望，紛紛要求加場。

徐太志後第2人

另一方面，Blackpink成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rose去年宣布獨立，各自開設事務所作個人發展，例如Jisoo趁情人節推出專輯《AMORTAGE》，跟《閨密盜賞團》朴正民合演新劇《Newtopia》亦在韓國影視串流平台Coupang Play熱播，昨日Netflix宣布她將會跟《死期將至》徐仁國合演愛情喜劇《Boyfriend on Demand》，預計最快明年播出。新劇講述網絡漫畫製作人透過虛擬約會程式，尋找理想男友的故事。

至於另一隊友Rose亦有新動向，去年10月她向韓國音樂著作權協會（KOMCA）申請終止音樂版權信託，並於今年1月底落實。Rose今後所有音樂版權將會交由Atlantic Records管理。韓媒指Rose是韓國第2位主動與KOMCA取消合作的歌手，首位是韓國男歌手徐太志，自2002年拒絕續約，成為首位退出該協會的歌手。業內人士認為Rose作獨立發展後，重心遷移至美國及海外市場，直接交由美方處理版權事宜更具效率，更重要的是「如果由美國及韓國同時管理版權，將會產生雙重支出」。

傳5月解除限韓令

Blackpink宣布開騷後，刺激YG娛樂股價急升13.1%，競爭對手如SM娛樂、JYP娛樂及HYBE亦分別錄得5%、1.7%及1.4%升幅，韓媒解釋此舉或跟內地盛傳最快5月解除「限韓令」消息有關。內地自2017年因不滿韓國部署「薩德」反導彈系統，因此向韓國實施「限韓令」，當地藝人禁止在內地演出，韓國影視作品亦無法在內地播放。

《韓國經濟日報》最近引述一名內地負責亞太經合組織（APEC）會議的高級官員表示，「內地計劃下月派遣民間文化組織前往韓國，並於今年上半年全面開放兩國之間的文化交流」，又指屆時將允許韓國出口影視及遊戲等到內地，亦會重新審批韓國歌手到內地演出，有望最快5月全面解除「限韓令」。韓國外交官員昨日亦證實，將努力推動中韓兩國文化及娛樂交流。

相關字詞﹕限韓令 世界巡迴演唱會

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