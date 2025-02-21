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長文回應出軌指控 YouTuber「混血肥仔」稱與妻共識分居

【明報專訊】YouTuber「混血肥仔」曾達恩被爆背身在英國的太太芊蕙子，疑跟旗下BBO（Black Box Office）網台藝人丁彥均（丁丁）約會。事件連日來持續發酵，在英國照顧女兒的芊蕙子對丈夫傳緋聞反應激烈，發文表示：「英國可以隨時離婚，如有需要，我應該會好快收到通知。」一直保持沉默的丁丁前晚在社交平台發聲明澄清，強調從未介入別人婚姻，不過承認在確認對方簽訂「分居協議書」後曾了解，最後沒有發展。她稱與「混血肥仔」被偷拍的食飯相是拍攝後討論相關未來工作，面對種種流言蜚語，飽受精神折磨和情緒問題，決定暫時休息，退出幕前工作。

稱跟了解對象沒發展親密關係

「混血肥仔」昨日在社交平台上載黑圖，發長文回應，稱風波愈鬧愈大，大量無中生有和無謂揣測，對他的家人、公司，甚至女兒造成極大不必要影響及騷擾，決定交代一次。他透露與芊蕙子去年初大約2月，因生活上的問題，對方曾用不同方法明確向他表達希望離婚，放棄現在生活模式，雙方找尋自己生活，經過討論，達成共識分居，並簽下分居協議書，「當中清楚列明資產分佈、財務安排、贍養費安排，目標是希望兩名小朋友可以在比較理想的環境下生活，亦同意雙方簽署後，大家都開始進入人生下一階段」。之後二人繼續在工作層面合作，讓他以為未能以伴侶身分度餘生，亦可以家人及工作拍檔的關係相處。「混血肥仔」又表示簽分居協議書後，曾嘗試了解其他對象，最後沒有發展成任何親密關係。

娛樂組

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